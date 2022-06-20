После паузы, связанной с выступлением национальной сборной страны в Лиге наций УЕФА, возобновился чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. В минувшее воскресенье прошли матчи заключительного тура первого круга.

Вице-президент Футбольного союза Костанайской области Болат Искаков вручил капитану «Тобола» Асхату Тагыбергену награду «Olimpbet - лучший игрок месяца»

Поединок в Костанае между действующим чемпионом «Тоболом» и лидировавшим в чемпионате актауским «Каспием», бесспорно, стал центральным в туре. Встреча впервые в этом сезоне проходила на поле стадиона «Центральный», на трибунах которого несмотря на позднее время (матч начался в 21:00) собралось 5000 болельщиков.

Во время паузы в чемпионате костанайский клуб покинули голкипер Дмитрий Непогодов и защитник Дмитрий Мирошниченко. Непогодов, начинавший свою карьеру в Казахстане именно в «Тоболе» в сезоне-2017, сыграл в общей сложности за костанайский клуб 68 матчей. Сезоном ранее пришел в «Тобол» Мирошниченко, сыграв за клуб 145 матчей и забив 7 голов. Коллектив костанайского футбольного клуба поблагодарил игроков за проделанную работу и пожелал успехов в продолжении карьеры.

Также во время паузы стали известны соперники казахстанских клубов в еврокубках. Согласно проведенной в швейцарском городе Ньоне жеребьевке, «Тобол» сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с клубом «Ференцварош» из столицы Венгрии города Будапешта, который возглавляет экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. И теперь все три матча «Тобола» в чемпионате Казахстана до первого поединка с 33-кратным чемпионом Венгрии, который пройдет в Костанае 5 или 6 июля, будут рассматриваться футбольной общественностью сквозь еврокубковую призму.

Пред началом матча «Тобол» - «Каспий» прошла церемония награждения «Olimpbet - лучшего игрока» в марте, которым по результатам голосования болельщиков стал капитан «Тобола» Асхат Тагыберген. Почетную награду ему вручил вице-президент Футбольного союза Костанайской области Болат Искаков.

Наставник «Тобола» сербский специалист Милан Миланович выпустил на поле в стартовом составе следующих игроков: место в воротах занял отмечавший в этот день свое 41-летие Александр Мокин, квартет защитников составили северомакедонец Алекса Аманович, Сергей Малый, Александр Марочкин и Багдат Каиров, в среднюю линию вышли Тагыберген, сербский легионер Душан Йованчич и Самат Жарынбетов, в центре атакующей линии играл узбекистанец Игорь Сергеев, а на флангах его поддерживали португалец Рубен Бриджидо и серб Зоран Тошич.

Уже на 3-й минуте встречи Сергеев в центральном круге отобрал мяч у Максата Тайкенова и сразу же пробил по высокой дуге по воротам над покинувшим их Нурлыбеком Аязбаевым. Однако голкипер успел вернуться и в прыжке остановил полет мяча. А через три минуты Бриджидо, получив мяч от Амановича у левой боковой линии на половине поля гостей, сместился с ним по диагонали вперед и сделал передачу на правый край штрафной площади открывшемуся там Тошичу, который переиграл подоспевшего Тайкенова и сделал передачу в центр никем не прикрытому Сергееву. А лучший бомбардир «Тобола» с линии вратарской площадки беспрепятственно послал мяч в сетку ворот, забив свой шестой гол в чемпионате.

Не прошло и двух минут, как Бриджидо откликнулся на длинную диагональную передачу со своей половины поля Йованчича, догнал мяч и почти от лицевой линии в борьбе с защитником отдал его назад Амановичу, который в касание сделал навесную подачу в центр штрафной площади. А там выпрыгнувший выше защитника Сергеев пробил головой в правый о голкипера угол ворот, но на этот раз Аязбаев спас команду, в падении поймав мяч.

На 12-й минуте Жарынбетов ударом из центрального круга вывел один на один с голкипером Бриджидо, который ворвался в штрафную площадь по центру и пробил мимо выбежавшего навстречу вратаря гостей, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. «Тобол» продолжал остро атаковать, и на 20-й минуте после выпада по правому краю Жарынбетов отдал мяч в центр Тагыбергену, тот с линии штрафной площади сделал передачу вперед Тошичу, который пробил в левый угол ворот, но мяч попал в штангу и отлетел в поле. Подобравший его Бриджидо со второго касания пробил из пределов штрафной площади в ближний верхний угол ворот, но Аязбаев выбил мяч из-под перекладины на угловой.

У гостей же первый по-настоящему опасный удар по воротам состоялся на 34-й минуте при розыгрыше штрафного удара. Думан Нарзилдаев пробил по центру со средней дистанции над «стенкой», но Мокин выбил на угловой летевший под перекладину мяч.

Единственный мяч в ворота «Каспия» забивает Игорь Сергеев

В компенсированное к первому тайму время Тошич мог удвоить преимущество костанайского клуба, заработав пенальти и взявшись его исполнить, но Аязбаев угадал направление удара и спас свою команду.

После перерыва «Каспий» заиграл намного активнее. Очень опасным получился момент на 70-й минуте, когда мяч после удара со средней дистанции грузинского полузащитника гостей Рати Ардазишвили попал в перекладину, после чего его выбили защитники подальше от ворот. А через минуту опасно пробил по воротам от левого угла штрафной площади российский нападающий гостей Павел Киреенко, но Мокин в падении поймал мяч. А на 80-й минуте после розыгрыша углового удара мяч попал в плечо падающего на газон Амановича, и арбитр встречи Сакен Байымбет из Тараза посчитал этот эпизод, как игра рукой. К «точке» подошел Тайкенов, по вине которого был назначен пенальти в первом тайме в ворота «Каспия». Мокин среагировал на его удар, но не дотянулся в падении до мяча, который… не оказался в сетке ворот, пролетев рядом с правой от голкипера стойкой. Концовку матча хозяева провели активнее, стараясь вступать в борьбу за мяч на половине поля актауского клуба, и довели встречу до победы.

Набрав после первого круга 21 очко, «Тобол» поднялся по его итогам на четвертое место. Столько же очков в активе сохранившего третью строчку в турнирной таблице «Тараза», которого переиграл в Шымкенте «Ордабасы» - 3:2. А вот «Каспий», уступил первую строчку «Астане», разгромившей на своем поле «Аксу» - 5:0 и набравшей 24 очка, что на два очка больше, чем у актауского клуба. «Кайрат» после ухода с поста главного тренера Курбана Бердыева переиграл в Алматы «Мактаарал» - 1:0 и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы. На одно очко от «Тобола» отстает «Актобе», который вырвал победу на последних минутах встречи в гостях у «Атырау» - 2:0. Также гостевую победу одержал «Кызыл-Жар СК», переигравший в Караганде «Шахтер» - 2:1. А единственная ничья в туре была зафиксирована в Туркестане, где местный «Туран» принимал «Акжайык» (1:1).

Второй круг «Тобол» начнет двумя гостевыми матчами - в воскресенье, 26 июня, в Петропавловске с «Кызыл-Жаром СК» и в пятницу, 1 июля, в Туркестане с «Тураном».