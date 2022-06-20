Плюсы жизни в столице или 5 причин купить квартиру в новостройке Нур-Султана
Жизнь в столице открывает перед жителями новые возможности. Качественное образование, возможность профессиональной самореализации, карьерный рост, культурное развитие и досуг… Плюсы проживания в Нур-Султане можно перечислять долго. Эти преимущества определяют тенденцию к покупке жилья в столице. Выясним, в чем же выгода инвестиций в первичную недвижимость в Нур-Султане.
Преимущества покупки жилья в столице
Спросив жителей города, что им больше всего нравится в столичной жизни, вы услышите множество вариантов. С точки зрения выгоды приобретения жилья отметим главные аргументы:
- Большой выбор квартир. Столица Казахстана активно застраивается. Создаются новые районы с развивающейся инфраструктурой. В Нур-Султане есть возможность приобрести жилье «на свой вкус». Новостройки эконом-класса, бизнес или элит-жилье – множество предложений на любой бюджет. На сайте недвижимости представлены проверенные объекты города, готовые к продаже уже сейчас.
- Качество жизни. Даже жилье в домах эконом-класса отвечает требованиям современных владельцев. Просторный холл, санузел, наличие гардеробной давно перестало быть роскошью. Комфортные квартиры с продуманной планировкой стали стандартом столичной жизни. Кроме того, подъезды и придомовая территория также предназначены удовлетворять потребности жильцов. Колясочные, бесшумные лифты, консьерж или домофонная система входа – привычные явления для новоселов столичных ЖК. Охраняемый двор, место для парковки автомобилей, детская площадка, зона отдыха – обязательные пункты благоустройства жилых объектов.
- Инфраструктура. В каком бы районе столицы вы бы ни купили жилье, у вас поблизости обязательно будут продовольственные магазины, супермаркеты, кафе, аптеки, поликлиники, учреждения образования. В отличие от периферийных городов, жильцы столичных комплексов не будут тратить время на решение ежедневных бытовых задач.
- Востребованность жилья. Даже если вы со временем решите продать квартиру, вы не потеряете вложенные средства. В некоторых случаях их можно даже приумножить. Например, при покупке квартиры на стадии котлована.
- Возможность дополнительного дохода. Аренда жилья в Нур-Султане выше, чем в небольших городах республики. Поэтому владельцы «квадратов» в столице могут выгодно сдавать жилье. За несколько лет таким образом можно компенсировать расходы на ремонт, приобретение мебели и бытовой техники.
Как найти квартиру для покупки
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