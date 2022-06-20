Жизнь в столице открывает перед жителями новые возможности. Качественное образование, возможность профессиональной самореализации, карьерный рост, культурное развитие и досуг… Плюсы проживания в Нур-Султане можно перечислять долго. Эти преимущества определяют тенденцию к покупке жилья в столице. Выясним, в чем же выгода инвестиций в первичную недвижимость в Нур-Султане.

Преимущества покупки жилья в столице

Спросив жителей города, что им больше всего нравится в столичной жизни, вы услышите множество вариантов. С точки зрения выгоды приобретения жилья отметим главные аргументы:

Большой выбор квартир. Столица Казахстана активно застраивается. Создаются новые районы с развивающейся инфраструктурой. В Нур-Султане есть возможность приобрести жилье «на свой вкус». Новостройки эконом-класса, бизнес или элит-жилье – множество предложений на любой бюджет. На сайте недвижимости представлены проверенные объекты города, готовые к продаже уже сейчас. Качество жизни. Даже жилье в домах эконом-класса отвечает требованиям современных владельцев. Просторный холл, санузел, наличие гардеробной давно перестало быть роскошью. Комфортные квартиры с продуманной планировкой стали стандартом столичной жизни. Кроме того, подъезды и придомовая территория также предназначены удовлетворять потребности жильцов. Колясочные, бесшумные лифты, консьерж или домофонная система входа – привычные явления для новоселов столичных ЖК. Охраняемый двор, место для парковки автомобилей, детская площадка, зона отдыха – обязательные пункты благоустройства жилых объектов. Инфраструктура. В каком бы районе столицы вы бы ни купили жилье, у вас поблизости обязательно будут продовольственные магазины, супермаркеты, кафе, аптеки, поликлиники, учреждения образования. В отличие от периферийных городов, жильцы столичных комплексов не будут тратить время на решение ежедневных бытовых задач. Востребованность жилья. Даже если вы со временем решите продать квартиру, вы не потеряете вложенные средства. В некоторых случаях их можно даже приумножить. Например, при покупке квартиры на стадии котлована. Возможность дополнительного дохода. Аренда жилья в Нур-Султане выше, чем в небольших городах республики. Поэтому владельцы «квадратов» в столице могут выгодно сдавать жилье. За несколько лет таким образом можно компенсировать расходы на ремонт, приобретение мебели и бытовой техники.

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