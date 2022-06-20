План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 20 по 24 июня в связи с работами на высоковольтных линиях отключения будут в трех районах областного центра.

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 23 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Комарова 4-10

ул. Джамбула 47-57, 38-64

пр. Абая 70-92

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 24 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1

ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а

Спальный сектор:

ул. Лермонтова 14,14/1

ТП-114 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

21 июня с 10:00 до 18:00

фирма «Арасан»,

магазин «Торпак»,

офис «Алма ТV»

Частный сектор: