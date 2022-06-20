В каких районах Костаная будут отключения электроэнергии на этой неделе?
20 июня 2022, 14:51 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 20 по 24 июня в связи с работами на высоковольтных линиях отключения будут в трех районах областного центра.
КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 20 по 23 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Комарова 4-10
- ул. Джамбула 47-57, 38-64
- пр. Абая 70-92
ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 20 по 24 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1
- ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а
Спальный сектор:
- ул. Лермонтова 14,14/1
ТП-114 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
21 июня с 10:00 до 18:00
- фирма «Арасан»,
- магазин «Торпак»,
- офис «Алма ТV»
Частный сектор:
- ул. Рабочая 15-44,
- ул. Сьянова 22-42,189-219,
- пр. Назарбаева 18-24,
- ул. Каирбекова 181-234,
- ул. Шипина 46/1-46/10, 21а,23,31/1-31/17,
- пр. Абая 292-314.
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