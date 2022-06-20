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В каких районах Костаная будут отключения электроэнергии на этой неделе?

20 июня 2022, 14:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». С 20 по 24 июня в связи с работами на высоковольтных линиях отключения будут в трех районах областного центра.

 

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 23 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Комарова 4-10
  • ул. Джамбула 47-57, 38-64
  • пр. Абая 70-92

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 24 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 6 пер Лермонтова 2-10, 1/1
  • ул. 5 пер. Лермонтова 1-12, 1а

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 14,14/1

ТП-114 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

21 июня с 10:00 до 18:00

  • фирма «Арасан»,
  •  магазин «Торпак»,
  • офис «Алма ТV»

Частный сектор:

  • ул. Рабочая 15-44,
  • ул. Сьянова 22-42,189-219,
  • пр. Назарбаева 18-24,
  • ул. Каирбекова 181-234,
  • ул. Шипина 46/1-46/10, 21а,23,31/1-31/17,
  • пр. Абая 292-314.