Председатель Счетного комитета Наталья Годунова предложила вернуться к однолетнему планированию казахстанского бюджета, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Глава Счетного комитета заявила, что трехлетний бюджет так и остался формальностью. При этом на его формирование затрачивается очень много времени, подчеркнула Годунова.

"В ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. В последующие годы мы даже не заглядываем. При очередном планировании уже на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут вообще выпасть из нового бюджета", - сказала Годунова на совместном заседании палат Парламента.

Вследствие этих проблем, по ее словам, появляются незавершенные объекты, не обеспеченные финансированием.

"На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год. При этом необходимо обеспечить преемственность решений и гарантировать бизнесу и инвесторам исполнение уже принятых обязательств. В пользу однолетнего бюджета имеется несколько весомых факторов. Во-первых, непредсказуемость мировой экономической ситуации не позволяет осуществлять качественное, детальное планирование на среднесрочный период. Во-вторых, однолетний бюджет позволит более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану", - добавила глава Счетного комитета.

В-третьих, по словам Годуновой, ориентиры на долгосрочный горизонт позволят каждому министерству планировать свою деятельность исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости.