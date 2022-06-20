Максимально высоким в абсолютном выражении за последние 15 лет назвали неосвоение бюджета в размере 69 миллиардов тенге в 2021 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам сенатора Сергея Карплюка, одним из значимых факторов систематического неосвоения являются недостатки государственных закупок.

"Неосвоение по итогам 2021 года составило 69 миллиардов тенге и является максимально высоким в абсолютном выражении за последние 15 лет. Из года в год хронически повторяются случаи непроведения запланированных тендеров, отсутствия заявок на участие в конкурсе, несоответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, поздние процедуры проведения госзакупок и прочие нарушения, которые отрицательно сказываются на эффективном освоении бюджетных средств", - озвучил Карплюк на совместном заседании палат Парламента.

Он отметил, что из-за несостоявшихся конкурсов по государственным закупкам средства в сумме 460 миллионов тенге, предусмотренные на повышение квалификации и переподготовку кадров организаций здравоохранения, не освоены в полном объеме.

"Наиболее остро стоят вопросы неосвоения средств регионами по причине несовершенства процедур госзакупок. В связи с чем полагаем целесообразным рассмотреть вопрос по расширению компетенции местных исполнительных органов, обеспечив им больше самостоятельности. Надо отметить, что в течение последних семи лет в закон Республики Казахстан "О государственных закупках" внесено 35 изменений и дополнений, три из которых только за три месяца текущего года. Предпринимаемые правительством усилия по исправлению этой ситуации до сих пор ожидаемого эффекта не принесли", - добавил Сергей Карплюк.