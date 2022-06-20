Лечить в реабилитационном центре будут в первую очередь больных и травмированных животных - тех, кто попал в ДТП или подвергался жестокому обращению.

Реабилитационный центр строят с начала июня

- Стройку мы начали в первых числах июня, - рассказала "НГ" председатель ОО «Надежда плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Тогда здесь был пустой участок, заросший травой и погрязший в мусоре. Купили доски, сделали забор. Привезли несколько будок. Сейчас делаем вольеры, они еще не готовы, поэтому пока что собакам, охраняющим территорию, приходится сидеть в будках и на цепи.

Земельный участок волонтеры приобрели на свои деньги.

Пока на территории есть несколько будок для собак-охранников...

- Раньше не было средств и выгодного предложения, теперь подвернулась такая возможность, - пояснила Александра. - Зачищали территорию вместе с эко-клубом «Neko». В Казахстане сложное отношение к животным - некоторые люди готовы терпеть шум поездов возле железнодорожного вокзала или гул самолетов возле аэропорта, но лай собак по соседству для них почему-то невыносим. Пока что на новом месте конфликтов ни с кем не было, но, возможно, и здесь мы кому-то помешаем.

Помочь будущему центру может каждый, и не только деньгами.

… и вольеры на стадии строительства

- Привезти нам дерево которое завалялось, миски, банку краски, приехать и помочь собственноручно, - перечисляет Лебединская. - Работа найдется как взрослым, так и детям. У нас работают сейчас несколько парней по 12 часов в день - делают вольеры. Парень работает сваркой, потом будут обшивать досками. Основная часть забора уже сделана. Завершить работу не позволяет отсутствие материалов и средств на их приобретение. Нужно сделать все качественно и на года. Ежедневно привозим рабочим сюда обед. Также есть ночной охранник, который получает 4 000 тенге за смену.

Волонтерам нужны рабочие руки. За 12 часов работы заплатят 8 000 тенге

Большая проблема - отсутствие электричества. Есть генератор, предоставленный эко-клуб «Neko», но этого мало. Даже рассматривали вариант установки солнечных батарей, но он тоже очень затратный.

- Нужны дерево и металл, - говорит Александра. - У нас уже 800 тысяч долга, а материалы нужны ежедневно. Пока собрали всего около 250 тыс. тенге. Пригодится любая помощь - даже 100 тенге. Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Даже сделать репост в соцсетях - это уже помощь.

Помесь дворняги и боксера Кукла

Охраняют стройку четыре собаки: помесь боксера Кукла, немецкая овчарка Старушка, дворняги Гриззи и Хати (наполовину акита-ину,отсюда и кличка, как у знаменитого Хатико - «НГ»). Все стерилизованы, кастрированы и здоровы, но Старушка хромает в силу возраста. Александра привозит с собой питбультерьера Рагнара. Волонтеры спасли его в ноябре прошлого года, когда неизвестные вывезли в степь вольер с собаками и обрекли их на верную смерть. Одного щенка, самого маленького, Лебединская взяла себе.

Александра Лебединская и Хати

- Сейчас у нашего объединения есть три территории, в которых располагаются собаки, - рассказала Александра. - Каждая рассчитана на определенное количество животных и, к сожалению, больше мы не можем взять. На одной территории около 25 собак, на другой 10 и в частном дворе одной из участниц нашего объединения - Татьяны - 8 собак. У нас никогда не было помощи и субсидий от государства. Все, что здесь делается, и вообще что мы делаем уже на протяжении 5 (официально) и более лет - это своими силами. Когда-то мы начинали девочками (в объединении чисто женский коллектив - "НГ"), у которых, кроме энтузиазма, ничего не было, не было даже понимания, как это все будет. Варили в ведрах кашу и приносили ее нашим собакам, располагающимся в железнодорожном тупике и на частных территориях, из которых нас выгоняли.

- Как люди могут привести вам собаку, что они должны для этого делать?



- Просто привезти нам собаку нельзя, но люди всегда могут сообщить о ней по телефону горячей линии +7-705-462-98-19, - пояснила Лебединская. - Если собака действительно нуждается в помощи, договариваемся с человеком: либо он везет ее в ветклинику самостоятельно, либо к нам, либо мы приезжаем за ней сами.

- Что нужно знать человеку, если он хочет забрать собаку домой?

- Нужно позвонить по этому же номеру и рассказать, как у вас условия содержания, какую собаку вы бы хотели, какие животные у вас уже есть. То есть, вы рассказываете, что хотите вы. А мы, в свою очередь, говорим, какие животные есть у нас, которые вам подходят, например, по характеру, по условиям содержания. Мы посылаем фото на WhatsApp и человек принимает решение, подходит она ему или нет. Затем приезжает и знакомится с ней. Если собаку забирают, действует испытательный срок, когда можно понять - подходит она вам или нет. От вас требуется только периодически присылать фото на WhatsApp и, конечно же, ухаживать за животным.

Питбультерьер Рагнар. Его нашли среди щенков, которых вывезли в степь

- Почему вы помогаете бездомным собакам? Как у вас хватает сил, чтобы вкладывать немалое количество своих денег, нервов и времени?

- Это мечта детства. Когда мне было 5 лет, я загадывала Деду Морозу два желания: построить дом для животных и мир во всем мире. Когда ты живешь с родителями, тебе нельзя заводить кошечек и собачек в том количестве, в котором ты хочешь. Потом в твоем окружении встречаются люди, которые тебе запрещают это и всячески тебя ограничивают. Но ты вырастаешь и начинаешь исполнять свою мечту. Кто-то мечтает стать космонавтом или балериной, а я мечтала о собственном приюте. Но я больше люблю называть его домом. Безусловно, он временный, но это огромный шаг к постоянному дому. Очень мотивирует результат - когда ты видишь, что смог помочь животному. Это то, ради чего стоит работать. Это те чувства, которые ни с чем нельзя сравнить. Это и заставляет нас все это делать.

Основная работа у волонтеров зачастую далека от помощи животным.

- Ни у кого из нас не было ветеринарного образования, - поделилась Александра. - Да, я сейчас учусь на зоопсихолога, и у меня уже есть диплом кинолога, в будущем пойду учится на реабилитолога. А вообще у меня свой отдел сувенирной продукции, занимаюсь печатью на кружках и футболках. То есть, мы все совершенно разные, но нас объединяет одно - желание помогать животным. Конечно, сложно совмещать волонтерскую деятельность с основной работой, но мы успеваем,. Приходится есть на ходу из пластиковых контейнеров, но у нас есть цель и она дает нам невероятную силу.



Реквизиты для помощи реабилитационному центру



Kaspi: 4400 4301 4450 3320, привязана к номеру 8-707-287-31-99 Александра Л.

Сбербанк: 4578 3200 1093 4863, привязана к номеру 8-707-287-31-99, Александра Л.

Сбербанк Россия: 4276 7209 0968 3098, Александра Лебединская

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Фото Андрея СКИБЫ