Дамба за 20 млн тенге была слабо укреплена, поясняют в сельском акимате, передает Informburo.kz.

Дамба в Костанайской области / Кадр из видео "Хабар 24"

Своими силами ремонтируют дамбу жители села Ахмет Байтурсынулы в Костанайской области, сообщает "Хабар 24". Новое гидротехническое сооружение не прослужило и года с момента ввода в эксплуатацию. Его размыло во время паводка.

Сельчане сделали временное укрепление, но боятся, что река Улы-Жыланшык может прорвать насыпь.

На строительство этой земляной насыпи из бюджета выдели 20 млн тенге. Но качество, по мнению местных жителей, не тянет даже на 2 млн.

"Всё это нужно заново переделывать. Дамбу необходимо расширять и укреплять. В любой момент всё может обвалиться. Кругом промоины. Здесь дети у нас ходят. Очень опасно. Кто принимал работу – непонятно. Из районного акимата при вводе объекта здесь никого не было", – говорит житель села Ахмета Байтурсынова Жолдыхан Нермухамбетулы.

Для сельчан дамба служит переправой в другие области и сенокосные угодья. Но теперь туда пути нет.

"Это дорога идёт в сторону Кызылорды, Жезказгана и Шымкента. На сенокос здесь проезд был. Теперь только в объезд, а это 60 километров. Грузовая техника по этой дамбе уже не пройдёт. На днях трактор с прицепом тут перевернулся", – отметил другой местный житель Руслан Жаксынбеков.

Новую дамбу построили на месте старой. Как и прежняя, она должна удерживать воду в реке Улы-Жыланшык, которая питает два посёлка: Ахмета Байтурсынова и Акколь. Сейчас в месте прорыва бесконтрольный поток.

"Вода сильно пошла, – констатировал аким села Ахмета Байтурсынова Нурсултан Байдильдин. – Дамба была слабо укреплена, поэтому размыло. Восстанавливали практически всем селом. Сделали, как смогли. Вообще по проекту дамба не предусмотрена для проезда. Только для контроля уровня воды".

Заказчик проекта – акимат Джангельдинского района. Почему дамба поплыла, здесь ответить не смогли, отмечает "Хабар 24". Все знающие чиновники оказались в отпуске или командировке. Сельские же власти ждут подрядчика. Он обещает устранить недочёты до конца лета. У дамбы годовой срок гарантии.