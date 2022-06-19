"Тобол" победил "Каспий" в матче с двумя незабитыми пенальти
Vesti.kz
19 июня 2022, 23:03 | Государство
Костанайский "Тобол" на своем поле победил "Каспий" и поднялся в топ-4 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол на счету легионера из Узбекистана Игоря Сергеева, который забил уже в дебюте встречи.
Конкуренты обменялись незабитыми пенальти.
В единоличные лидеры турнира вышла "Астана", которая на своем поле разгромила "Аксу".
Ранее "Ордабасы" в Шымкенте сенсационно обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера".
Еще в одном матче "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе", хоть и доигрывал игру в большинстве, а фанаты конкурентов устроили потасовку. "Кайрат" в Алматы победил "Махтаарал".
Турнирная таблица
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
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