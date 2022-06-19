Костанайский "Тобол" на своем поле победил "Каспий" и поднялся в топ-4 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол на счету легионера из Узбекистана Игоря Сергеева, который забил уже в дебюте встречи.

Конкуренты обменялись незабитыми пенальти.

В единоличные лидеры турнира вышла "Астана", которая на своем поле разгромила "Аксу".

Ранее "Ордабасы" в Шымкенте сенсационно обыграл "Тараз" и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а "Кызыл-Жар" вырвал волевую победу у "Шахтера".

Еще в одном матче "Атырау" на своем поле проиграл "Актобе", хоть и доигрывал игру в большинстве, а фанаты конкурентов устроили потасовку. "Кайрат" в Алматы победил "Махтаарал".

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