Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания (вице-спикер сената) России Андрей Турчак (слева на фото) рекомендовал депутату Государственной думы от фракции «Единая Россия» Константину Затулину (справа на фото) «держать при себе» мнение о Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных «территориальных вопросов» с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет. Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе ДНР и ЛНР, произнесенным накануне на ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума – КазТАГ), но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ. Причем явно за границами своей компетенции – принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ», - написал Турчак на своем официальном Telegram-канале.

Что касается Затулина, то ему, как считает Турчак, «стоило бы сосредоточиться на функциях своего комитета, важнейшей из которых, напротив, является укрепление союзнических и добрососедских отношений со странами бывшего СССР».

«Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе», - заключил Турчак.

Напомним, 17 июня на ПМЭФ президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не признает независимость «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики» (ДНР и ЛНР) от Украины. Тогда же он выразил претензии к некорректным выпадам из России в адрес Казахстана со стороны российских депутатов и отдельных медийных личностей. Однако на следующий день Затулин выступил с угрозами, пригрозив Казахстану мерами «как с Украиной» после слов Токаева о непризнании ДНР и ЛНР.

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