В Узбекистане суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе. Такое решение судья принял из-за отсутствия претензий со стороны девушки и её заявления, сообщает informburo.kz со ссылкой на "Газета.uz".

В административном суде мужчина принёс извинения и пообещал, что такое больше не повторится.

"Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится", – заявил супруг.

Мать девушки подтвердила, что зять извинился. Она также рассказала, что свадьба продолжилась после извинений со стороны родственников жениха.

После того, как видео распространилось в соцсетях и попало в СМИ, полиция завела в отношении мужчины административное дело по статье "Мелкое хулиганство". По этой статье молодой человек мог получить 15 суток ареста или штраф.

Свадьба проходила 6 июня в Сурхандарье. Друзья молодожёнов подготовили для них конкурс-сюрприз с конфетами, которые необходимо было открыть на скорость. В нём победила невеста. Разозлившийся жених ударил её по голове.