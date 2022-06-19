Чиновники Казахстана хотят выдавать журналистам «сертификат благонадежности», сообщает КазТАГ со ссылкой на президента международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамару КАЛЕЕВУ.

«Чиновники хотят выдавать журналистам этакий сертификат благонадежности. Идея изложена, конечно, не так откровенно, завуалирована многими приличными клише. Если их отбросить, механика получается такая: будет создана некая единая система аккредитации журналистов. Параллельно в МИОР появится комиссия по этике. Она разработает единый – и обязательный для всех журналистов Кодекс этики. Кто подписал этот кодекс, тот аккредитуется, а кто аккредитуется, тот имеет множество привилегий ходить на открытые официальные мероприятия, бесплатно ходить на все культурные мероприятия, проводить расследования, сохранять втайне источники информации и даже – иметь право на получение жилья», - сказала Тамара Калеева.

По ее словам, МИОР предлагает разные предложения в реформируемый по поручению президента закон о СМИ. 15 июня на первом заседании рабочей группы специалисты министерства зачитали хаотично изложенные предложения.

«Ожидалось, видимо, что мы их навскидку проанализируем и оценим. По счастью, я получила (не скажу, как) этот текст заранее. Удивилась, огорчилась, встревожилась. После встречи нам его раздали, уже слегка подчищенный, но суть не изменилась», - добавляет Калеева.

Она также считает, что этические нормы вещь чрезвычайно субъективная - вряд ли можно совместить, к примеру, этику нудистов и баптистов. Что касается ремесла, Калеева вспоминает Александра Невзорова, он утверждал, что журналист – это человек, который в доме повешенного говорит о веревке.

«У нас уже приняты и, поскольку не аннулированы, считаются действующими три кодекса этики журналистов Казахстана. Очевидно, новый учтет все претензии чиновничьей рати к журналистам. А комиссия по этике будет иметь право отзывать аккредитацию!» - говорит Калеева.

В завершении она добавляет, если не хочешь нравиться чиновникам, то нужно идти в дворники. У реформаторов казахстанской свободы слова из МИОР еще много оригинальных идей. Например, предлагается регистрировать блогеров и кое-кого из них даже подкармливать.

Источник фото: КазТАГ/©Мадина Алимханова.