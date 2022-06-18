Соревнования начались сегодня, 18 июня, на парковке перед "Тобыл Ареной". Участвуют в них в основном спортсмены из Рудного и Караганды.

Единственный представитель Костаная - Александр ЛЯЩЕНКО. Для него это уже второй чемпионат, который проходит на адаптированной трассе. Раньше можно было использовать картодром, но его в 2020 году сдали в аренду под склад готовой продукции ТОО "Сарыарка АвтоПром".

- До чемпионата не было ни времени, ни возможности активно тренироваться, поэтому я собрал свой карт и просто приехал на соревнования, - рассказал "НГ" Лященко. - Трасса, конечно, оставляет желать лучшего - бордюры везде. Страшно очень - если колесом наедешь, можно и перевернуться. Но это все равно лучше, чем ничего. Была бы у нас профессиональная трасса, к нам бы и спортсмены из других стран приезжали.

В этом году впервые проходят соревнования в классе "C". Раньше на этот класс не могли набрать участников - как минимум, их должно быть 6.

- Трасса скользкая, для картинга не особо пригодна, - рассказал 22-летний серебряный призер чемпионата в Алматы 2021 года Егор СКОРОБОГАТЫХ (Рудный). - В первом заезде я пришел первым, потому что у меня большой опыт. Я много участвую в соревнованиях не только в Казахстане, но и в России. Раньше наш класс был не особенно популярен, а сейчас появляются спортсмены. Наконец до нас это дошло.

В команде Караганды в этом году 6 картингистов. Как отмечает тренер Сергей КОЗУЛИН, в каждый класс отобрали по одному спортсмену.

- Настрой у нас позитивный, боевой. - говорит тренер. - Конкуренция со стороны Рудного очень серьезная, приходится везти лучших из лучших. Готовиться мы начали к чемпионату заблаговременно, еще с сентября, потому что технику надо обслуживать и чинить. Этому уделяется колоссальное влияние.

Для 10-летнего Руслана ЛОГИНОВА из Караганды чемпионат в Костанае стал первым крупным заездом. Говорит, что увидел гонки по телевизору и решил попробовать проехать самостоятельно.

- Я выступаю в классе "Пионер", мне все понравилось, было очень круто, - рассказал Руслан. - На старте я, правда, заглох, но потом всех догнал. Не знаю, каким я пришел, но впечатлений много, была упорная борьба.

Тренер команды Рудного Валерий СУБАЧ - один из главных организаторов чемпионата. Он объясняет, что всего будет три этапа, последний пройдет в августе.

- Трассу мы приспособили, потому что другого варианта у нас нет, - отмечает Субач. - Асфальт здесь хороший, нигде не провалился. Единственное, по регламенту она не подходит, но мы ее приспосабливаем. Соревнуются у нас около 40 спортсменов из Рудного и Караганды, хотели еще приезжать из Усть-Каменогорска и Кызылорды, но у них возникли проблемы с финансированием. Ожидания от турнира простое - надеюсь на честную борьбу, что победит сильнейший. Соревнуются у нас в 8 классах, из них 2 детских, 2 для юношей, остальные для взрослых спортсменов.

Результаты первого этапа мы опубликуем в ближайшем номере "НГ".