Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) и ответил на вопросы журналистов. Мы сделали подборку по материалам Tengrinews.kz.

В пресс-конференции принял участие и президент РФ Владимир ПУТИН.

Фото: t.me/bort_01

О высказываниях в адрес Казахстана

Токаев напомнил о некорректных высказываниях российских депутатов, журналистов и деятелей культуры в адрес Казахстана.

"Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана, неточные высказывания, так сказать, журналистов и даже деятелей культуры. Я признателен Владимиру Владимировичу (Путину. - Прим.), который сегодня исчерпывающим образом изложил позицию высшего руководства Кремля, особенно в отношении моей страны.

Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране?" - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин согласился с высказыванием Токаева, подчеркнув, что это важный вопрос.

"На рабочем уровне всегда можно найти решение любой проблеме, если есть воля. У нас такая воля с Казахстаном есть. Вот я хочу, чтобы это было понятно. И Казахстан является нашим союзником в прямом и самом широком смысле этого слова", - заявил Путин.

Модератор заседания Маргарита Симоньян также поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за "потрясающую и редкую для официальных мероприятий откровенность".

"И я думаю, те депутаты и деятели культуры, о которых вы говорили, один из которых близко со мной знаком, услышали вашу позицию тоже. Вероятно, мы все действительно должны понять, что сейчас не время ссориться и лить воду на мельницу тех, кто нас ссорит", - сказала она.

О Донецке и Луганске

Президент Касым-Жомарт Токаев откровенно ответил на вопрос про Донецк и Луганск.

"Разные мнения по этому поводу, я прямо скажу (о ситуации в Украине. - Прим.). Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо. Разные мнения высказываются. Но я хотел бы отметить, что современное международное право - это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом. Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые противоречат друг другу", - отметил Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Как отметил президент, при двух противоречащих принципах есть и разные понимания.

"Одни говорят, что территориальная целостность государства - это святое. Другие говорят, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут создать собственное государство, и могут отделиться по собственному желанию от него. Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет организовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500-600 государств. Конечно же, это будет хаос.

По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

О работе ЕАЭС

Президент Казахстана считает, что ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу.

"Все же страны, которые сочли возможным войти в этот союз, вместе составляют значительную экономическую силу, потенциал. Но и здесь, конечно, забегать вперед нельзя. Шапкозакидательством ни в коем случае заниматься нельзя, потому что реальные трудности тем не менее существуют. Это объективная реальность. Поэтому вот именно в процессе переговоров, нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа, я об этом и ранее говорил. Находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга. Да, в рамках ЕАЭС у нас бывают споры, поскольку мы ведь встречаемся не только в открытом формате, но бывает и закрытая часть. Но, как правило, в подавляющем большинстве мы находим решения. Это радует", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

О контрсанкциях

Президент Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) высказался о контрсанкциях.

"На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока", - сказал Токаев, выступая на ПМЭФ.

По его словам, Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка".

"В целом конечный успех Евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии", - добавил Президент.

Токаев также призвал разрабатывать подходы к обеспечению продовольственной безопасности как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.

"Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия - эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами", - отметил Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан в полном объеме будет выполнять все свои обязательства перед традиционными партнерами и продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства.

"На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик. Наряду с этим следует всегда помнить о важнейшей задаче - обеспечении международной и региональной безопасности", - сказал Токаев.

Другой приоритетной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.

"Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями. На полях Петербургского форума заинтересовано обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства. Предполагается, что данная концепция будет сориентирована, в том числе на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. Поэтому Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства", - заявил Президент.

О реформе правоохранительной системы

"Отвечая на ваш вопрос относительно реформы правоохранительной системы, здесь я полностью согласен, что это очень сложная работа, сложная проблема. В одночасье эту проблему решить невозможно, но в одночасье нужно стараться это делать, потому что люди видят несправедливость. Это порождает социальную депрессию. Именно поэтому я принял решение создать специальную комиссию, которая занимается возвратом государственной собственности и активов, которые были приватизированы незаконно, с применением административного и политического ресурса", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Кроме того, как подчеркнул Глава государства, в Казахстане создана комиссия во главе с генпрокурором, которая будет заниматься возвратом финансовых ресурсов, незаконно вывезенных за рубеж.

"Понимаю, что это сложная работа, нужно пройти через большое количество процедур, но тем не менее опять же этой работой нужно заниматься. Что касается реформы правоохранительной системы, то в сентябре мной будет объявлен новый пакет реформ, связанных с переформатированием судебной системы, это очень актуальная проблема, для Казахстана во всяком случае. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы, так называемая сервисная, трехзвенная модель. Она идет не без трудностей. Тем не менее полагаю, что все же в конечном счете мы добьемся успеха", - сказал глава государства.

Казахстанцы хотят видеть в лице полицейских надежную защиту и неподкупных людей, сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о реформе правоохранительной системы.

"Что касается реформы правоохранительной системы, то в сентябре мной будет объявлен новый пакет реформ, связанных с переформатированием судебной системы, это очень актуальная проблема, для Казахстана во всяком случае. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы, так называемая сервисная, трехзвенная модель. Она идет не без трудностей. Тем не менее полагаю, что все же мы добьемся успеха. Главное - наличие политической воли и поддержка граждан страны", - сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Как отметил Токаев, если граждане и общество в целом требуют и поддерживают реформу, то удастся добиться окончательного успеха.

"Те модели, которые существовали раньше, они, возможно, оправдывали свое предназначение в прошлом, но сейчас нужны новые подходы. У нас были шатания в области правоохранительной системы в ходе реформ. То мы уходили в гуманизацию и использовали опыт европейских стран, то уходили в сторону ужесточения. То есть не было постоянной константы и четкого понимания, чего мы хотим, в конце концов. Сейчас у нас так называемая золотая середина, которая четко базируется на потребностях наших граждан, которые хотят видеть в лице полицейских надежную защиту и, самое главное, неподкупных людей. Опять же это сложная задача. Поймите меня, что я не собираюсь декларировать прекрасные идеи, а затем в тот же момент забывать о них. Но этим надо заниматься", - сказал Касым-Жомарт Токаев.