Кубок Казахстана по грэпплингу по версии United World Wrestling среди мужчин, женщин и ветеранов проходил в Атырау с 11-го по 16 июня. Участие в турнире приняли более 170 борцов со всей страны. Эти соревнования являются одним из этапов отбора на чемпионат мира.

Команда Костанайской области

- Наша команда привезла 12 медалей, 5 из которых золотые,- подытожил судья кубка РК по грэпплингу, спортсмен академии QAZAQ BATYRY QOSTANAI Дмитрий ПЕТРЕНКО.

Чемпионом в весовой категории 62 кг среди спортсменов 35+ стал Жанат Кулесов, забрав золото как в ги (борьба в кимоно), так и в но ги (борьба без кимоно).

В категории до 130 кг Мейржан Сабигин взял бронзу в но ги и удостоился серебра в кимоно.

Зрелищные схватки на ковре продемонстировал один из тренеров академии QAZAQ BATYRY QOSTANAI Азымбек Жайсенбаев, завоевав серебро в весовой категории до 62 кг в категории ги.

Бекмухаммед Хамитжан занял третье место в весе до 71 кг, в разделе ги.

Среди ветеранов отличились: Мереке Исмагулов (1 место до 130 кг в категории но ги, 2 место в ги) и Булат Сактангулов (2 место до 130 кг в но ги, 1 место в ги).

Бескомпромиссные поединки в весовой категории до 77 кг провёл Бувайсар БИСУЛТАНОВ - он стал чемпионом в категории ги, выполнив норматив мастера спорта РК по грэпплингу UWW.

Бувайсар Бисултанов - чемпион в весе до 77 кг

- В первой схватке победил удушающим приёмом спортсмена из Павлодара, в полуфинале боролся с борцом из Шымкента, выиграл по баллам, - рассказал он. - В финале победил спортсмена из Шымкента со счетом 6:5.

В но ги Бисултанов получил бронзовую медаль. Спортсмен тренируется под руководством старшего тренера Костанайской области Мурата Бермухамбетова и Рамазана Кусаинова.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области