Уголовное дело об убийстве дачника Андрея Кузового закончили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 17 июня. После обеда прошли прения, а чуть позже судья огласила приговор.

Андрей Мартыненко

Виктор Дяченко

На скамье подсудимых оказались два друга детства: Виктор ДЯЧЕНКО и Андрей МАРТЫНЕНКО. Оба работали охранниками в СО "Краснопартизанское". 25 сентября 2021 года одна из дачниц сообщила им, что пропали 6 головок чеснока и помидоры. По словам Дяченко, он сразу подумал на Кузового, потому что тот часто выпивал и воровал. Когда охранники с дачницей зашли в веранду Кузового, увидели там помидоры. Женщина опознала их, как свои, поэтому охранники увели подвыпившего Кузового к себе в сторожку. Но по пути между ним и Дяченко завязался конфликт, переросший в драку. Когда Кузовой упал на землю от ударов, Дяченко за ноги затащил его в сторожку, чтоб тот отлежался до приезда полиции. Но через час Кузовой умер. Мартыненко, который пытался остановить драку, на тот момент уже ушел домой. Дяченко перетащил тело Кузового в баню, отпилил ему голову ножовкой по дереву и бросил в печь, добавив два ведра угля. По словам подсудимого он думал, что "тело без лица не узнают". На следующий день он все рассказал Мартыненко и попросил помочь спрятать труп, который они погрузили на велосипед и утопили в реке.

- Вина подсудимых полностью доказана как их признательными показаниями, так и собранными по делу доказательствами, - сообщила в прениях государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ. - Прошу назначить Дяченко 8 лет лишения свободы в колонии общей безопасности, Мартыненко - 4 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности в связи с тем, что он ранее был судим. Так как он совершил новое преступление в период непогашенной судимости, прибавить к сроку наказание по прежнему преступлению и лишить его права управлять транспортными средствами на пожизненный срок.

Мать убитого Людмила КУЗОВАЯ в прениях заявила, что ей нечего сказать и что она "уже девять месяцев сама не своя".

Наталья ДЯЧЕНКО, мать подсудимого, попросила у нее прощения и сообщила, что в ее семье никогда не было ни пьющих, ни судимых.

- Такая трагедия впервые в нашей семье, - сказала она. - Мой сын рос честным и справедливым. Уверена, что он хотел разобраться в краже и не думал, что после драки могут быть такие последствия. Потерпевшая, мать Кузового, не настаивала на строгом наказании для моего сына. Спасибо вам, что не проклинаете нас!

Дяченко и Мартыненко и в прениях, и в последнем слове еще раз раскаялись в содеянном, просили прощения и не наказывать строго.

Судья приговорила Дяченко к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, Мартыненко - к 2 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности, с лишением права пожизненно управлять автотранспортом. Андрея Мартыненко арестовали в зале суда.

- Вина обоих подсудимых бесспорно доказана, - разъяснила суть приговора судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - Суд учел, что отягчающие обстоятельства отсутствуют, подсудимые сразу признали вину, раскаялись. Мартыненко суд назначил колонию максимальной безопасности, потому что у него осталась неотбытая часть наказания по другому преступлению, за которое суд лишил его права управлять транспортом пожизненно. И хотя рецидива нет, потому что предыдущее преступление было средней тяжести, Мартыненко получил более строгую колонию.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ