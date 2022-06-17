Дисциплинарное дело руководителя отдела ЖКХ района им. Беимбета Майлина Дюйсена ТОБЫЛБАЕВА совет по этике департамента по делам госслужбы Костанайской области рассмотрел 15 июня.





В августе 2021 года "НГ" несколько раз писала о низком качестве питьевой воды в селе Айет. Тогда Тобылбаев обещал, что осенью власти попытаются решить проблему. Как выяснилось на совете, одной из мер стала замена дюкера через реку Аят. Работы были выполнены, но позже прокуратура выявила нарушения.





- Материалами службеного расследования установлено, что 21 сентября 2021 года между ГКП "Тарановец" и ТОО "Азия-век" заключен договор об установке дюкера, - рассказал на заседании совета прокурор областной прокуратуры Самат НУРКУТЕРГЕНОВ. - Работы исполнены, однако оплата по договору не произведена. В ходе судебного процесса о взыскании с ГКП «Тарановец» 4,2 млн тенге в пользу ТОО руководитель отдела ЖКХ Тобылбаев представил в суд мировое соглашение об оплате услуг ГКП из госбюджета. Незаконно подписанное Тобылбаевым соглашение неверно утверждено судом первой инстанции. Незаконность действий Тобылбаева заключается в том, что мировое соглашение направлено на необоснованное перечисление денег в нарушение норм бюджетного законодательства. Тобылбаев не имел полномочий подписывать соглашение на 4,2 млн тенге. Незаконность этих действий подтвердил областной суд, который олтменил мировое соглашение. Он указал, что отдел ЖКХ не являлся участником госзакупок, поэтому был не вправе оплачивать подрядчику суммы, не имея на это оснований, поскольку платить за работу должен заказчик - ГКП «Тарановец».

Как отметил прокурор, несмотря на мировое соглашение, Тобылбаев в тот момент, когда можно было опротестовать судебный акт, незаконно перечисил деньги на банковский счет ТОО «Азия-век».

- Таким образом Тобылбаев совершил проступок, дискредитирующей госслужбу, а именно оказал неправомерное предпочтение при подготовке и принятии решения, а также оказал непредусмотренное законом содействие в предпринимательской деятельности, - резюмировал Нуркутергенов.- Кроме того, Тобылбаев нарушил требования Этического кодекса. Эти действия руководителя отдела ЖКХ следует расценивать, как расточительство бюджета, народных денег, что является непозволительным для госслужащего. Все это привело к тому, что в настоящее время отдел ЖКХ пытается в судебном порядке вернуть у ТОО 4,2 млн бюджетных тенге. Не предрешая судьбу этого дела, несложно предположить, что в случае отказа во взыскании денег в действиях Тобылбаева может содержаться состав уголовного правонарушения по превышению полномочий. Полагаю, что такие факты нельзя оставлять безнаказанными. Нужно показать другим госслужащим, что так нельзя делать.

Дюйсен Тобылбаев пояснил, что своими действиями лишь хотел решить проблему с качеством воды в Айете, а также избежать еще больших проблем с водоснабжением села.





- Я когда приступил к работе в июле 2021 года, была проблема с водоснабжением - это и в «Нашей Газете» печаталось, - напомнил он. - Ведлер Ольга, активная женщина, тоже поднимала этот вопрос. Я когда выступал перед населением, сказал, что попробую решить эту проблему. У нас же слышащее государство. Мне мастер показал, что дюкер нужно поменять. У ГКП денег не было, так как тариф никто не поднимал. Там и директора долгое время не было. Был риск того, что райцентр останется без воды и, что еще важнее, без отопления. А это не только жилые дома, но и 14 соцучреждений. Чтобы избежать этого, был разыгран конкурс ГКП «Тарановец». Там участвовали три поставщика. Мы не могли оплатить услуги победителя конкурса. Предприниматель неоднократно звонил, грозил подать в суд. Это уже было время перед новогодними праздниками. А вы понимаете, что суд бы, скорее всего, поддержал ТОО. 7 февраля он подал в суд, но в бюджете уже были заложены деньги на оплату этих работ. Поэтому судья предложил нам заключить мировое соглашение. Мы же коллегиально это решение принимали. Искали пути решения. Мы думали только о том, чтобы ГКП не утонуло в судебных тяжбах. Поэтому я не считаю, что оказывал кому-то предпочтение.

Отвечая на вопросы членов совета по этике, Тобылбаев уточнил - так как водопровод стоит на балансе ГКП, отдел ЖКХ не мог сам проводить госзакупки.

- В бюджетной классификации есть программа по капитальным расходам подведомственных организаций, - высказал свое мнение член совета Дмитрий КОСТЮКОВ. - И если бы ваш отдел занимался этим ремонтом, тогда бы вы могли все сделать по закону.





- То, что вы говорите о возмущении населения по поводу качества питьевой воды, да, это все правильно, проблему нужно было решать, - добавил заместитель акима Костанайской области Виктор ИОНЕНКО. - Ольгу Ведлер слушать надо, но закон никто не отменял! Здесь форма решения проблемы выбрана неправильно, но само содержание решения - абсолютно верное. Если бы вы это не сделали, было бы еще хуже. Он виноват, но нельзя вину сбрасывать с управления финансов, управления экономики и бюджетного планирования.

Выбирая между увольнением и предупрежеднием о неполном служебном соответствии, члены совета по этике единогласно проголосовали за второй вариант.



