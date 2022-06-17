В Южной Корее, в городе Пхентхэк, проходят открытые чемпионаты Азии и Океании по пара пауэрлифтингу среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок, которые проводятся в статусе первого из четырех намеченных на 2022 год региональных чемпионатов мира по этому виду спорта.

Заслуженный тренер РК Дмитрий Царенко со своей воспитанницей двукратной чемпионкой Азии и Океании среди юниорок Валерией Смирновой / Фото КГУ «СКИ» УФКиС

Чтобы получить право на квалификационный слот для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция), спортсмены должны выступать в соответствующих региональных чемпионатах мира по пара пауэрлифтингу 2022 года.

Борьбу за очки в паралимпийском рейтинге в Пхентхэке ведут более 220 атлетов, представлявших 25 стран. В составе национальной паралимпийской сборной Казахстана выступили три воспитанницы КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области: мастера спорта международного класса Турсынай Кабыл и Анара Аханова и кандидат в мастера спорта Валерия Смирнова, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера РК Дмитрия Царенко.

Обладательницей сразу четырех медалей высшей пробы в весовой категории до 55 кг стала Валерия Смирнова. В третьей попытке она покорила штангу весом 52 кг, что стало лучшим результатом в этой весовой категории среди юниорок как в чемпионате Азии, так и в чемпионате Океании. Кроме этого, она набрала и наибольший вес по сумме трех попыток (одно из нововведений для соревнований в пара пауэрлифтинге), что принесло еще две золотые медали в соперничестве со сверстницами. Таким образом Валерия Смирнова стала двукратной чемпионкой Азии и двукратной чемпионкой Океании среди юниорок.

Костанайские спортсменки Валерия Смирнова, Турсынай Кабыл и Анара Аханова, участницы чемпионатов Азии и Океании по пара пауэрлифтингу, со своим наставником / Фото КГУ «СКИ» УФКиС

Выжав в третьей попытке штангу весом 85 кг, Турсынай Кабыл заняла четвертое место среди женщин в весовой категории до 41 кг, став при этом и четвертой в сумме трех попыток.

Четвертое место по сумме трех подходов и пятое место с результатом 69 кг в весовой категории до 50 кг заняла Анара Аханова.

Результаты всех трех наших спортсменок включены в мировой паралимпийский рейтинг, который будет регулярно корректироваться после каждых международных квалификационных соревнований.