9-летний Мейрам Зубков пропал вчера, 16 июня, с территории полевого стана. Он находился там вместе с родителями, которые занимаются выпасом скота.

Около 11.00 с территории крестьянского хозяйства ушла отара овец. Родители отправились искать животных, сын был с ними. Родители не заметили, как ребенок ушел в другом направлении и пропал из виду. Самостоятельные поиски не дали результата и около 7 часов вечера родители обратились в полицию.

- Розыск ребенка был организован немедленно. В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры - более 200 человек. Были обследованы территории близлежащих поселков, пойма реки, применялась специальная техника, служебно-розыскные собаки. Также применялся дрон, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В результате поисковых мероприятий мальчика нашли сегодня, 17 июня, около 8.00, в трех километрах от села Молокановка - это почти 10 километров от места его пропажи.

Мейрам Зубков рассказал, что потерял родителей из виду, пошел в направлении стана, но заблудился в степи. Шел по полю, потом уснул.

- Поиски ребенка продолжались более 20 часов. Сейчас Мейрам находится дома, его осмотрели врачи, ребенок чувствует себя хорошо, - сообщили в пресс-службе.

Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков выразил благодарность волонтерам, которые оперативно пришли на помощь в поисках ребенка.

Родители мальчика – Валентина Зубкова и Мейрамбек Болтаев - выражают огромную благодарность всем, кто помог искать их сына и работал всю ночь.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО