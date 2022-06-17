Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню республики статус национального праздника, передает Tengrinews.kz.

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"Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню республики статус национального праздника", - сказал Токаев на первом заседании Национального курултая.

Глава государства напомнил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

"Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, День независимости остается главным национальным праздником. В этот день следует чествовать наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости", - добавил Президент.

Ранее День республики в Казахстане отмечался 25 октября - в день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР в 1990 году. Наряду с Днем независимости являлся нерабочим днем. В 2009 году День республики перестал быть национальным праздником.