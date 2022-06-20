У древнегреческого философа Платона, жившего 2 500 лет назад, есть образ пещеры, который потрясающе ожил именно в наши дни. Великий грек писал, что все мы подобны узникам пещеры, жестко прикованным к своим местам. Они видят лишь тени на стене, противоположной входу, отделенному от внешнего мира ширмой, за которой движутся невидимые носители различной утвари, статуй, кукол и прочего - всего того, что отбрасывает тени. Узники же воспринимают их как реальность, воплощающую в себе сущность мироздания..

Казалось бы, фантазия праздных изысков ума. Да и при чем тут мы и наше время? Как это не парадоксально, а очень даже при чем. Оглянитесь вокруг. Вглядитесь в себя. Мы кипим от возмущения, схлестываемся в спорах, разворачивающихся как напрямую, так и в интернет-пространстве. Мы готовы действовать. Карать зримое зло. И это все понятно и объяснимо.

Одна закавыка: что мы видим, слышим, от каких искр возгораются пожары наших страстей? От того, что непосредственно осязаемо? Не так уж часто. Ведь, по сути, мы, будучи узниками гаджетов, телеэкранов и, реже, печатных СМИ, видим тени событий, откидываемые массмедиа, которые превратились в глобальные театры теней. И даже если бы кто-то повернулся лицом к ширме, то увидел бы кукол, наподобие фигур на шахматной доске, будь то какие-нибудь чиновники и даже вроде бы высокопоставленные лица. Тогда как руки тех, кто за ширмой, вне нашего поля зрения. Поэтому подчас марионетки либо полумарионетки начинают видеться самостоятельными фигурами на сцене нашего мира. И вся мощь наших чувств обрушивается на них. Мир поглотителей инфоблюд делится не на более умных и глупых, а на тех, кто уже не только видит тени, но и пьет информационную жижу, как в сказке о сестрице Аленушке и братце Иванушке, из того или иного копытца. Одни из козлиного. Другие - из конского.

Фейки и ложь были известны испокон веков. Вспомните только Библию. Но именно сегодня родились чисто технические возможности фабриковать не просто истины, а и зримые образы. И именно сегодня эти возможности виртуозно используются даже не «фабриками грез», а гейзерами, извергающими в мир раздоры и ненависть. И когда вы, сидя перед экраном или застывая перед гаджетом, готовы распалиться праведным гневом, не спешите, остыньте. Конечно, зло и сегодня остается злом. Но всегда ли оно очевидно? Не играют ли с нами, как кошки с мышками? А если играют, то где сами игры, а где лучики истин, пробивающиеся сквозь тени фейков?