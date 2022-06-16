В Мексике, в городе Леоне, близится к завершению чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек (до 17 лет).

Денис Полубояринов выполняет третий подход в рывке - на штанге 143 кг / Фото iwf.sport

В юношеском первенстве мира принимают участие 9 казахстанских атлетов, в числе которых мастер спорта международного класса Денис Полубояринов (2005 г.р.), тренирующийся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова.

В этом году Полубояринов стал чемпионом Казахстана среди юниоров (до 20 лет) в весовой категории до 81 кг с результатом в двоеборье 306 кг (136 кг - рывок, 170 кг - толчок), после чего дебютировал на международной арене, представляя в начале мая Казахстан в Греции на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет). Выступая в этой же весовой категории, костанаец занял там третье место в толчке и стал пятым в двоеборье - 321 (140+181) кг.

А накануне юношеского чемпионата мира в Мексике Полубояринов в составе сборной Костанайской области принял участие в лично-командном чемпионате Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди молодежи (до 23 лет) в Алматы, на пьедестал которого поднялись семь костанайских атлетов.

Толчок штанги в исполнении Дениса Полубояринова: над головой 180 кг / Фото iwf.sport

Сильнейшими в двоеборье на алматинском помосте стали Алексей Чуркин (до 73 кг) - 315 (140+175) кг, Егор Шерер (до 81 кг) - 315 (145+170) кг и Екатерина Алякина (до 55 кг) - 167 (75+92) кг, вторые места в двоеборье заняли Оксана Финк (до 64 кг) - 145 (64+81) кг и Зинаида Захарченко (свыше 87 кг) - 195 (85+110) кг, а третьей была Кристина Нестерова (до 49 кг) - 103 (45+58) кг. Денис Полубояринов выступил на молодежном чемпионате страны в весовой категории до 89 кг и занял второе место, показав результат 325 (145+180) кг.

В мексиканском Леоне Денис Полубояринов представлял нашу страну в весовой категории до 81 кг. В первом движении - рывке - он использовал все три подхода к штанге, подняв последовательно 135 кг, 140 кг и 143 кг. При этом ближайший его преследователь Якопо Фальсинотти из Италии отстал на 11 кг. В толчке преимущество нашего атлета было еще более убедительным - 19 кг. В первом подходе костанаец покорил штангу весом 170 кг, в то время как остальные участники уже завершили свои выступления, лучшими из которых были тот же Фальсинотти и спортсмен из Мексики Ианн Баррерас, толкнувшие по 161 кг. Затем наш атлет использовал еще две попытки, толкнув 175 кг и 180 кг.

Пьедестал почета юношеского чемпионата мира в весовой категории до 81 кг / Фото iwf.sport

Таким образом, опередив занявшего второе место в двоеборье Якопо Фальсинотти (Италия) на 30 кг, Денис Полубояринов к своим двум золотым медалям в рывке и толчке добавил и «золото» в двоеборье. Бронзовым призером в этой категории стал Ианн Баррерас (Мексика) - 280 кг.

На сегодня сборная Казахстана, из девяти представителей которой на помост чемпионата мира поднимались восемь, занимает первое место в медальном зачете с девятью золотыми, одной серебряной и шестью бронзовыми наградами.