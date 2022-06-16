Жильцы не обязаны оплачивать абонентскую плату за домофон, если не желают этого, при этом имеют полное право пользоваться этим устройством. Такой вывод сделал антимонопольный департамент Мангистауской области, проверив деятельность домофонных компаний в 2021 году.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА

«Деньги абонентов расходуются на содержание дорогих офисов и раздутого штата, аренду элитных автомобилей для работников, страхование персонала и личные цели», - сообщили в ведомстве.

Новость прогремела на всю страну - деньги за домофон, хоть и небольшие, но за год набегает прилично. По просьбам костанайцев «НГ» обратилась за комментариями в местную домофонную компанию.

- У нас сервисное обслуживание - если оборудование выйдет из строя, оно будет заменено бесплатно, - сказал директор ТОО «АСК company» Рустам САЛИХОВ. - При заключении договора жильцы передают свой домофон на обслуживание. Мы дополнительную плату с жильцов никогда не брали, даже если оборудование украли. Хотя установка нового оборудования не входит в сервисное обслуживание. Ставим бесплатно, хотя стоимость магнита - больше 10 000 тенге, а вызовной панели - больше 30 000. Если люди ежемесячно не оплачивают, мы их никак не ограничиваем. Но если у должника сломается домофонная трубка, нужно будет мастеру платить за вызов и новую трубку. Если в подъезде платят менее 75% жильцов, мы уведомляем, что отказываемся предоставлять услуги.

Земеститель руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области Дамир ТОКЖАНОВ сообщил, что совместно с министерством индустрии отрабатываются правовые нюансы. И позже предоставил пресс-релиз Агентства по защите и развитию конкуренции. Цитируем:

«В соответствии со ст. 42-1 Закона «О жилищных отношениях» собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума... В случае необходимости собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.

Вместе с тем, в случае наличия условий договора, нарушающих прав потребителя при его заключении, потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему домофонной организацией в связи с использованием последним преимуществ своего положения (статья 8-1 Закона «О защите прав потребителей»).

На основании коллективного заявления действия домофонной организации - навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации - могут рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением».