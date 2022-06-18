В конце мая в школах отзвенел последний звонок. Причем в некоторых придумали свои, оригинальные церемонии, чтоб праздник запомнился на всю оставшуюся, как говорится. Меня поразила та, что стала традиционной в физико-математическом лицее Костаная. Вот как она была описана в инстаграм-аккаунте этого учебного заведения: «Ежегодно, после праздника Последнего звонка, все выпускники лицея отпускают в плавание корабли своих мечтаний. Это очень доброе и красивое мероприятие. На парусах учащиеся пишут свои мечты, желания и надежды».

Прекрасно, романтично, душещипательно... если не видеть, что за кораблики несут на своих парусах мечты. Кораблики делаются, видимо, на заказ, из дерева. Парус - полоса жести, прикрученная к палубе. Спуск на воду - с Малого моста. Сначала выпускники держат кораблики на весу за длинные и довольно крепкие толстые нити, а потом дружно отпускают их. Так и отправляются по течению эти плавстредства, волоча за собой мини-канаты.

Вопрос: где весь этот мечтательный мусор скапливается? Это ведь, по сути, мусор, который дети под руководством педагогов сбрасывают в Тобол. Может, кто-нибудь из рыбаков видел ту заводь, куда прибило флот ФМЛ? Дерево, конечно, рано или поздно сгниет без особого вреда для речных обитателей. А вот с металлом и нитями сложнее. Кто видел голубей с отпавшими от некроза пальцами, только потому, что их лапки запутались в нитках, тот может себе представить, какой вред могут нанести эти «корабельные канаты». В тростниковых зарослях живет масса птиц, которые тоже могут пострадать от этих нитей, да и рыбешки могут запутаться. И раниться о полоски жести.

И это называется добрым мероприятием? Серьезно, добрым?

Ну ладно дети, они из-за бытовой неопытности и непредусмотрительности не могут продумать такие тонкости. Но педагоги! В ФМЛ незнакомо словосочетание «экологическое воспитание»? А учителя биологии там есть? Почему руководство с ними не посоветовалось, прежде чем заводить такую традицию?

Дело не в самой концепции, она замечательная. Дело в «транспортировке» желаний. А нельзя было сложить кораблики из промокашки или тетрадного листа, предварительно написав на нем желание? Как вариант - сделать самолетик и пустить с моста, он приводнится и какое-то время поплывет по течению. И что замечательно: быстро подвергнется распаду и не нанесет урона реке и ее обитателям. Так можно и ритуал соблюсти, и окружающую среду не загадить.

Я понимаю, что нынешние дети уже утеряли это милое умение делать за минуту бумажные кораблики и самолетики. Наверное, если современному школьнику дать в руки лист бумаги и сказать, чтобы он насыпал в него семечек, он впадет в ступор. Ибо искусство изготовления кулечков стало для школяров непостижимо, как финслерова геометрия.

Но в ФМЛ же учатся самые умные дети, им стоило показать один раз, как сложить кораблик, все усвоили бы эту нехитрую науку. Педагоги, вы чему учите своей традицией? Тому, что ради минутной радости можно делать все что хочется?

Радует, что среди школьников нашлись те, кто не стал пускать кораблик из экологических соображений. Хотя педагоги их бережному отношению к природе и не учили. Спасибо этим детям.

Начались выпускные вечера. Ждать ли нам полета потенциально опасного мусора в виде воздушных шариков?