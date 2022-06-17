Родина. Я четко ощутила, что значит для меня это слово 24 февраля 2022 года, когда началась братоубийственная война на Украине. Я поняла, что не хочу такого «большого брата» и «русского мира» для своей страны, и если вдруг беда придет в наш дом, твердо знаю, куда буду бежать от войны. И это будет не вожделенный когда-то Челябинск, это будет теплый, разноязыкий, любимый мною Шымкент. Это будет глубь страны, город, где прошли 6 лет моей прекрасной и беспечной юности.

Но перед этим буду до последнего волонтерить, как это делает сейчас моя милая сваха в Харькове. Преклоняюсь перед ее мужеством. Невозможно спокойно смотреть фотографии разрушенного красавца Харькова и читать: «Сегодня ездили в аптеку получать медикаменты, а через час туда прилетело...»

Мой Казахстан - это сейчас островок спокойствия и безмятежности. Свою небольшую семью, которую разметало по миру (сын в России, бывший муж в Германии), я пригласила этим летом в Казахстан, так как это единственное место, где всем возможно встретиться и получить свой кусочек счастья.

Я благодарна своей стране за то, что День Победы в этом году прошел спокойно и без бряцания оружием, как бы не возмущались обиженные за память о дедах. Для меня память о дедах - это невозможность повторения войны и постоянная забота о ветеранах. Приятно и неожиданно было увидеть 98-летнюю украинскую женщину-ветерана с подкрашенными губами, на каблучках и с такими понятными словами о мире. Думаю, в этой ее сохранности - и физической, и интеллектуальной - прослеживается забота государства. Ведь, как известно, бытие определяет сознание. Так, может, не все так страшно на этой Украине, как нам малюют?

С чувством глубокого омерзения заставила себя дочитать на страницах «НГ» письмо человека, замахнувшегося на журналистов «Новой газеты». Газеты, четыре журналиста которой были устранены действующей российской властью. Знает ли он, как умирал Юрий Щекочихин, с которого после отравления сошла кожа? Как убивали Анну Политковскую? Так убивают правду. Все, кто работает в «Новой газете», - это люди будущего: умные, бесстрашные, честные и совестливые.

И где-то ждут меня в далеком Питере несколько легендарных мартовских номеров «Новой газеты», заботливо купленные сыном. Считала и считаю, что главные функции прессы, кроме доставки свежих новостей, - гуманитарная, образовательная, пацифистская. Сеять разумное, доброе, вечное никто не отменял. Ну а те, кто поддался конъюнктуре и пишет в угоду властям, выступают против будущего своих детей. Таких никогда не смогу понять.

А пример миролюбия и толерантности показывают нам наши вмиг повзрослевшие дети. Побывав у Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище, мои дети внесли в одну молитву моих харьковских родственников, страдающих от войны, и моих казахстанских родственников, поддержавших Путина. Я плакала, какие же умные наши дети! А в мыслях просила у них прощения за то, что мы допустили эту войну, бессмысленную и беспощадную, и так бездарно разрушили их прекрасную, полную надежд и планов жизнь. Простите нас.



