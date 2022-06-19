«Моя задача - осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в будущее», - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ во время официального визита в Кыргызстан в мае 2022 года. Вот тебе и раз. Нурсултан НАЗАРБАЕВ не устает повторять, что он построил процветающее государство, а оказывается, еще надо только открывать дорогу в светлое будущее нашего народа.

Вот что сказал совсем недавно бывший президент: «Для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране». Тут Нурсултан Абишевич, видимо, как говорится в народе, «поскользнулся языком». По факту оказалось, что ему важно было, что оставить семье, а не народу. «Семья Назарбаевых возглавляет список богатейших казахстанцев. Тут дети, зятья, племянники Елбасы», - сообщало в начале мая текущего года ИА New Times.kz. А народ получил то, что за 2021 год в Казахстане число людей за чертой бедности выросло на 60 тысяч человек. Тридцать лет правления Назарбаева мы выстраивали хижину, освещенную заревом пожара, в котором сгорало все, что было построено в эпоху СССР. И за это Назарбаев должен ответить.

Конечно, отрицать некоторые достижения нельзя. За все это время наше государство, взмахивая опаленными приватизацией крыльями, поднялось на незначительную высоту. Но с такой высоты заметить светлое будущее Токаеву будет проблематично. Мне с трудом верится, что это когда-нибудь получится. Наши чиновники - на 99% ставленники Назарбаева, а им присуща общая черта - невероятные способности создавать себе иллюзии. Акимы всех уровней выступают учителями жизни. Они возгордились, залюбовались собой.

Давайте посмотрим, кто руководит у нас страной? Кондитеры Казахстана заявляют, что они на грани остановки из-за нехватки сахара. В магазинах он по 700 тенге за килограмм, а Министерство сельского хозяйства утверждает, что дефицита сахара в стране нет. 31 мая 2022 года министр торговли Казахстана Султанов признал дефицит сахара в стране. Нашел он и виновника. Оказывается, это Россия. Но дальше происходит невообразимое. Подчиненные министра опровергают его заявление. Дефицита сахара у нас опять нет. Страшно представить, что будет со страной, если в одном министерстве такой бардак. Скорее всего, кроме уже привычных маниловских проектов, мы так ничего и не получим.

Или возьмем ситуацию с мукой. 22 мая 2022 года портал Nur.kz сообщил, что цены на муку в Казахстане оказались выше, чем почти во всех странах СНГ, и это притом, что ее производство за январь - апрель 2022 года увеличилось на 4,6% по сравнению с 2021 годом. Но и экспорт муки за три месяца текущего года вырос сразу на 78,2%. Гоним за рубеж в угоду бизнесу и в ущерб своим гражданам. Кстати, самая дешевая мука в Беларуси, где не разогнали совхозы и колхозы. И какой-то парадокс - в Узбекистане, который является лидером по импорту казахстанских зерна и муки, цены на ту же муку оказались значительно ниже наших, всего $0,6 за килограмм (в Казахстане - $0,95).

И так во всем. Тот же ремонт магистрального газопровода. Собирались с ремонтом два года, и наконец-то принято решение остановить подачу газа в августе. Это что надо иметь в голове, чтобы выбрать время самого пика заготовок на зиму? Затобольцы и дачники в трансе. Добивает их и цена на сахар, которого у нас достаточно, по мнению чиновников.

И как тут ждать светлого будущего?