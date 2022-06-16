Банки смогут вывезти рубли один раз в период с 15 июля по 31 августа 2022 года, передает Informburo.kz.

Казахстанским банкам планируют разрешить вывезти накопленные наличные рубли из страны, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Проекта постановления правительства "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" опубликовали для публичного обсуждения.

"В настоящее время в банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объёме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Республики Казахстан. Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года", – отметили в Нацбанке.

Сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года.

"Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", – сообщили в Нацбанке.