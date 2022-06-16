Прошло каких-то 10 дней после «судьбоносного» референдума, а кто сегодня о нем помнит? Правильно, власть, затеявшая этот скороспелый спектакль, и, естественно, избиркомы, привычно выдавшие заказанные цифры. Тем более что в этом событии не было борьбы партий или отдельных кандидатов. Поэтому дотошного наблюдения за процессом практически не было, а немногочисленные представители партий «Аманат» и «Ак жол» заполняли время рукоделием или чтением книжек. Они могли выйти покурить или перекусить, не догадываясь, что дальнейшее их присутствие на участке теряет всякий смысл: все левые бюллетени уже уютно разместились в урнах.

Само наблюдение теряло смысл еще и потому, что контролеров задвигали в самые дальние углы зала, откуда виден был посетитель, но совершенно невозможно определить, какие документы показывает избиратель, сколько ему выдают бюллетеней, за кого он расписывается, сколько листков у него на руках при выходе из кабинки и сколько падает в урну.

И не дай бог кому-то из наблюдателей проявить интерес и приблизиться к столу, где проходит обработка и подсчет голосов. На него спускали полкана члены избиркома: мол, не мешай работать! А председатель комиссии бежал за полицейским, который, угрожая удалением, задвигал человека на место в дальнем углу зала.

Правда, таких любопытствующих на этот раз было очень мало, причины названы выше.

В свое время я обращался к председателю областной территориальной избирательной комиссии Антонине Марковой с предложением провести семинар для членов комиссий, но, судя по всему, или разъяснений им никто не делал, или стояла задача засекретить выборный процесс до упора и выдать нужный акимату результат. И сегодня мы видим, что власть не заинтересована в честных и прозрачных выборах и заряжает избиркомы по старым лекалам. При Токаеве это уже вторые выборы, и он дважды заверял нас, что теперь-то уже все будет по закону. Не получилось.

С 1995 года у нас не было ни одних честных выборов (скажите спасибо Лидеру нации), и грязные выборы вошли в нашу жизнь практически узаконенным злом.

В свое время я предлагал нашему теркому один простой способ контроля явки избирателей: взять регистрационный лист с подписями избирателей и пройтись с ним по квартирам. Сразу станет ясно, кто действительно был на выборах и кто не был, но за него расписались члены комиссии. А расписавшись, смело бросили в урну бюллетени с нужной отметкой. Вот почему наблюдатель должен не спускать глаз с избирателей, комиссии и урны, тем более не покидать свой пост. Естественно, в теркоме пришли в ужас от моего предложения и отказали, сказав, что такое не предусмотрено Законом «О выборах». А надо всего-навсего принять такую поправку, поскольку она не влияет на тайну голосования, зато сильно повлияет на цифру фактической явки на выборы. Вопрос лишь в том, заинтересована ли в этом власть. Сегодня - точно нет.

Мне всегда была интересна комедия с иностранными наблюдателями. Приезжает солидная публика, заглядывает на 5-10 минут в зал голосования и убеждается, что стены, пол и потолок имеются, урны и кабинки на месте, комиссии сидят с умными лицами. И делают вывод, что выборы соответствуют мировым демократическим нормам. Ни с какого бока таких гостей считать наблюдателями не получается, это свадебные генералы.

Из прошедшего референдума, так и оставшегося тайной для граждан (кто его задумал, зачем с такой поспешностью провели и что в нашей жизни должно поменяться), можно вырулить на мысль: референдум не способствовал укреплению авторитета Токаева в народе. Более того, он укрепил мнение, что с прежним составом наших органов власти и избиркомов невозможно рассчитывать на какие-то положительные изменения в их деятельности. Для них приятно и уютно себя чувствовать в атмосфере, созданной монархическим 30-летним правлением Назарбаева. Не надо себя обманывать, это поколение лакеев-соглашателей уже не изменить. Надо возвращать в страну на серьезные посты Акежана Кажегильдина и лидеров ДВК, перспективную молодежь, попавшую за решетку по надуманным поводам, объявить амнистию всем политическим деятелям, уцелевшим после репрессий. Там есть люди, думающие о судьбе страны и благе народа, а не о собственном обогащении. И надо воздать по заслугам деятелям, ограбившим страну и присвоившим несметные богатства. Народ ждет от Токаева справедливости.