В отраслевые ассоциации и комитеты палаты предпринимателей поступил для экспертной оценки очень важный проект законодательных поправок. Поправки должны вноситься в два закона, касаются обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) и отчислений, тоже обязательных, в фонд социального медицинского страхования. Если изменения будут приняты, то они начнут работать с 1 января 2023 года. Обе нормы повышают финансовую нагрузку на бизнес. Сейчас пенсионные отчисления делает сам работник, а с нового года дополнительно это обязан будет делать и его работодатель. Сначала 1,5% от фонда зарплаты, ежегодно ставка будет повышаться и достигнет к 1 января 2027 года 5%. Поэтапность ее роста разработчики ставят себе в заслугу, дескать, финансовая нагрузка не будет шоковой. И напоминают, что введение нормы уже дважды откладывалось. Пора. Кроме того, платить придется только за тех, кто родился после 1 января 1975 года, чего в прежней редакции не было.

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Одновременно предложено увеличить отчисления в ФСМС. Сейчас это 3,5%. Прежняя редакция закона предполагала, что такой ставка сохранится вплоть до 1 января 2025 года. Однако новаторы опять продвигают ежегодный рост - уже с 2023 года работодателю платить надо будет 4% от фонда зарплаты, потом 4,5%. Обоснование чрезвычайно простое - «в целях принятия мер по сохранению финансовой устойчивости Фонда».

Предприниматели считают предложенные изменения как минимум несвоевременными. Директор ТОО Квард LTD Наталья ЛАПШИНА является депутатом Костанайского гормаслихата, членом регионального совета палаты предпринимателей.

- Бизнесу надо дать после пандемии окрепнуть, а потом рассматривать вопрос об ОПВР, считает она, - причем рассматривать, тщательно просчитывая риски. Да, введение планируется поэтапное, но это в любом случае дополнительная финансовая нагрузка на предпринимателей. И велик риск того, что люди опять начнут платить «серую» зарплату, искусственно занижая фонд оплаты труда, либо встанут перед необходимостью сокращать работников. Кроме того, как человек, имеющий бизнес в торговле, могу сказать очевидное: любое увеличение своих издержек, рост финансовой нагрузки бизнес обычно компенсирует вынужденным подъемом цен.

Члены ассоциации строителей Костанайской области предлагают вообще исключить статью 25-1 о ставках и порядке уплаты ОПВР. Считают поправки необоснованными, провоцирующими рост инфляции.

- Бесспорно, что нововведения заставят предпринимателей всеми доступными способами сокращать издержки, пересмотреть уровень заработных плат, сокращение социальных пакетов и т. д., - говорится в заключении, подписанном исполнительным директором ассоциации Ириной ВИКУЛОВОЙ, - по сути, государство хочет обеспечить социальную защиту своим пожилым гражданам за счет дополнительной нагрузки на бизнес... В открытых источниках эксперты утверждают, что, по предварительной оценке, введение ОПВР с 1 января 2023 года вкупе с увеличением ставки ОСМС влечет увеличение нагрузки работодателей на фонд оплаты труда (ФОТ) до 41%. Эта нагрузка намного выше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, где средний уровень в 2020 году составил 34,6%.

- Мы с коллегами также против поправок, - сообщил «НГ» руководитель Комитета палаты по аграрным вопросам Александр БОРОДИН.

Предприниматели рассчитывают, что к их мнениям прислушаются, и считают, что вопрос должна широко обсуждать общественность.