Уголовное дело в отношении Виктора ДЯЧЕНКО и Андрея МАРТЫНЕНКО продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 15 июня. Дяченко обвиняется в том, что 25 сентября 2021 года избил в СО "Краснопартизанское" дачника Андрея Кузового, который умер в сторожке.

Виктор Дяченко - справа

Дяченко и Мартыненко работали охранниками в этом садовом обществе. 25 сентября одна из дачниц пожаловалась на кражу овощей.

- Я сразу подумал на Кузового, потому что он пил и подворовывал, - дал показания в суде Виктор Дяченко. - Мы сразу пришли к нему, в веранде стояли пакеты с помидорами. Бабушка сказала, что это ее. Я еще подумал - как можно узнать помидоры? Но она их узнала...

По словам Дяченко, он повел Кузового в сторожку, чтобы вызвать полицию. Но по пути возник конфликт, который перерос в оскорбления. В частности Кузовой спросил: "Что ты ведешь себя, как мент?"

- Он начал тыкать в меня, потом ударил, я ударил в ответ по печени, - рассказал Дяченко. - Потом я нанес около 10-15 ударов кулаками. Он закрывался руками, потом упал на землю. Я за ноги оттащил его в сторожку, сказал: "Полежи, пока полиция не приедет..."

По словам Дяченко, после этого они с Мартыненко пошли пить чай. Через полчаса проверили - Кузовой сидел на матрасе, был жив. Примерно через час Мартыненко ушел, Дяченко еще раз зашел в сторожку - Кузовой уже лежал мертвым.

- Я не знал, что делать, в тюрьму никто ведь не хочет, - сказал Дяченко. - Меня в этот день много дачников видели с Кузовым, потому что был последний полив. Подумал, что если не будет лица, тело не узнают. Отделил голову ножовкой и сжег в печи, тело закопал.

Андрей Мартыненко - слева

Утром 26 сентября Дяченко все рассказал Андрею Мартыненко и попросил помочь избавиться от тела. Они погрузили труп на велосипед, довезли до реки и там утопили.

- Я не думал, что так произойдет, я раскаиваюсь, - сказал подсудимый. - Сколько дрался, никогда не думал, что кто-то может умереть после драки.

До этого в суде зачитали показания эксперта Абдрахманова, который дал заключение: Кузовому нанесли более 10 ударов, голову от тела отделили посмертно. Травмы, согласно выводам эксперта, были настолько тяжелые, что Кузовой мог не выжить, даже если бы Дяченко сразу вызвал "скорую".

На вопрос судьи Дяченко ответил, что в подростковом возрасте занимался боксом и кик-боксингом. И пояснил, что Мартыненко - друг детства, пытался его остановить. Зачем наносил столько ударов? За то, что погибший его оскорблял. Но не ожидал, что Кузовой умрет.

- Вы понимаете, что такое драка? - спросила государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ. - Это была не драка, это было избиение. Вы могли бы остановиться, потому что все равно собирались сдать Кузового полиции...

Согласно обвинительному заключению, дачница пожаловалась Дяченко и Мартыненко на кражу нескольких головок чеснока, а не помидоров. Но в своих показаниях Виктор Дяченко заявил, что пошел разбираться с кражей помидоров, а про чеснок он не упоминал.

Судья Алтынай Сагиндикова заметила, что Дяченко и Мартыненко в суде местами дают совершенно не те показания, которые дали на досудебной стадии. И при необходимости первоначальные показания будут оглашены.

Сейчас продолжается допрос подсудимого.