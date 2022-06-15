По прогнозам синоптиков, в четверг, 16 июня, днем на севере и северо-востоке области ожидаются небольшой дождь, гроза, местами туман. В пятницу и субботу, 17-18 июня, кратковременный дождь, гроза.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае 16-18 июня днем переменная облачность и кратковременные дожди.

- В четверг ночью ожидаем на большей части территории области 8-13 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет 25-30°С, а на юге воздух прогреется до 33°С. В пятницу ночью ожидаем 10-12 градусов, а ночь на субботу будет ещё теплее – 12-17°С. Дневные температуры в пятницу и субботу будут одинаковые: термометры покажут 29-34°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12°С, днём 27-29°С. В пятницу: ночью 11-13°С, днём 27-29°С. В субботу: ночью 14-16°С, днём 28-30°С.

Ветер в четверг ожидается западный с переходом на северо-западный, в пятницу и субботу сохранится северо-западное направление. Скорость ветра в ближайшие три дня будет 9-14 м/с, в дневное время на северо-востоке области с периодическими усилениями до 15-20 м/с.