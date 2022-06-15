Президент Токаев отметил, что Казахстан продолжает работать с российским правительством, не нарушая при этом санкций, передает Informburo.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о соблюдении санкций против России.

Глава государства подчеркнул, что все договорённости, связанные с экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном, останутся в силе. По его словам, Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств, что было бы неправильно.

"Я убеждён в том, что Россия справится с нынешними трудностями. Россия большая страна, с большой экономикой и как показывает опыт прошлого очень хорошо действует именно в экстремальных ситуациях. Но санкции, есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления, что в случае нарушения санкций последует так называемые "вторичные санкции" со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идёт очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой, – сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Россия 24".

Президент отметил, что Казахстан продолжает работать с российским правительством и достигает необходимых договорённостей, не нарушая при этом санкций.

"Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания – как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию. Но опять же мы находим решения этих вопросов. Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справиться с вопросами, которые исходят из этой реальности", – добавил президент.

Президент Казахстана также отметил, что нельзя политизировать ситуацию вокруг ввода войск ОДКБ в Казахстан во время январских событий.

"Что касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. Причём, подчеркиваю, не Россия, а Организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждая, что вот мол Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России. Считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, далёкие от реальности", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан является активным участником ОДКБ.

"С другой стороны, политизировать всю эту ситуацию ни в коем случае нельзя. Тем более высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу. Мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно, ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента ОДКБ, и они здесь находились не более 10 дней", – сказал Касым-Жомарт Токаев.