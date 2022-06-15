Депутат Мажилиса Лаззат Рамазанова предложила принять меры по борьбе с игроманией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Свой депутатский запрос депутат направила заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

В своем выступлении Рамазанова отметила, что Всемирная организация здравоохранения уже давно официально признала, что игромания - психическое заболевание. По словам депутата, мировая врачебная практика подтверждает, что игромания является эмоциональной зависимостью наравне с наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом.

"Исследования Национальной ассоциации США по проблемам азартных игр показали, что у любого среднестатистического горожанина в мире шесть процентов шансов стать уголовным преступником, 34 процента - алкоголиком, 32 процента - наркоманом и 48 процентов - игроманом. Игровая зависимость, как утверждают специалисты, сильнее героиновой. Ее плачевные последствия мы с регулярной частотой наблюдаем в Казахстане", - подчеркнула Рамазанова на заседании Мажалиса.

Между тем, как напомнила депутат, статьей 1 закона "О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией" предусмотрено следующее: "больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в наркологических организациях системы здравоохранения с привлечением к труду на период прохождения лечения".

Однако, по словам Рамазановой, Министерство здравоохранения не принимает никаких мер для внедрения принудительного лечения больных игроманией.

"Хотя страсть к азартным играм приводит к вполне реальным проблемам: средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге, 7 из 10 пар в Казахстане расстаются из-за игромании, участились уголовные преступления и случаи суицида. Несмотря на то что около 350 тысяч казахстанских граждан уже являются игроманами, в законодательстве нет прямого запрета на рекламу данных услуг. Сколько еще должно сломаться судеб и семей, чтобы ответственные ведомства обратили внимание на эту проблему?

Прошу вас принять комплексные меры по борьбе с игроманией. В частности, усилить контроль за исполнением законодательства в области распространения и рекламы азартных игр, предусмотреть в планах работы службы по формированию здорового образа жизни специальные программы профилактики игромании среди детей и подростков. Предусмотреть в рамках переподготовки и повышения квалификации медицинских работников направление по профилактике и лечению игровых зависимостей. Проводить регулярные исследования на предмет наличия у детей и молодежи игровых зависимостей, а также выявлению их на самой ранней стадии", - предложила Лаззат Рамазанова.