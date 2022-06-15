В течение семи дней в Костанае проходил открытый республиканский турнир по классическим шахматам, посвященный памяти 11-кратного чемпиона Казахстана Анатолия Гавриловича Уфимцева.

«Мемориал А.Г.Уфимцева» - это всегда массовость / Фото Светланы КОСТЕНКО

Автор известного в мире шахмат дебюта, получившего в окончательном варианте название «Защита Пирца-Уфимцева», внес огромный вклад в популяризацию шахмат в нашей республики, вписав свое имя в мировую теорию шахмат. С 2015 года Казахстанская федерация шахмат проводит в Костанае ежегодный шахматный турнир - Мемориал А. Г. Уфимцева.

В этом году в турнире, который прошел в Шахматном клубе, носящем имя Уфимцева, приняли участие 112 шахматистов из Актобе, Алматы, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Нур-Султана, Павлодара, Рудного, Уральска, Усть-Каменогорска, Экибастуза и Сарыкольского района Костанайской области, имеющих спортивную подготовку не ниже 3-го разряда.

Соревнования, организованные Казахстанской федерацией шахмат, Костанайской областной федерацией шахмат и управлением физической культуры и спорта акимата Костанайской области, проводились по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ с обсчетом международного рейтинга. На шахматную партию отводилось 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику.

Международный гроссмейстер Петр Костенко за обдумыванием очередного хода / Фото Светланы КОСТЕНКО

Самым именитым участником турнира был международный гроссмейстер из Костаная Петр Костенко, имевший наилучший рейтинг (коэффициент Эло) - 2416. Одержав победы в шести партиях и три встречи завершив вничью, он подтвердил свой статус и стал победителем, набрав 7,5 очков.

Такое же количество очков набрал Альрами Алдабергенов из Костаная, завершивший свою партию с победителем вничью и уступивший ему по дополнительному показателю - коэффициенту Бухгольца.

Третье место занял еще один костанаец Нурлан Тилеубай, набравший 7 очков и уступивший лишь победителю мемориала.

Награждение проводит вице-президент Костанайской областной федерации шахмат Валерий Вишниченко / Фото amanchess.kz

В пятерку сильнейших участников пробились Владислав Мальгин из Павлодара и Нурсултан Кенжалин из Актобе, в активе которых по 7 очков.

В женской части турнира призовую тройку составили Нурсулу Оразалина из Нур-Султана (6 очков), Мария Федотова из Уральска (5,5 очков) и Дарига Уталиева из Актобе (5 очков).

За ходом турнира внимательно наблюдал линейный судья Рафаил Бекмухамедов / Фото Светланы КОСТЕНКО

Судейской бригадой, возглавляемой арбитром ФИДЕ из Костаная Амангелды Уралбаевым, были определены лучшие шахматисты в различных возрастных группах. Сильнейшим среди ветеранов стал Виктор Иванников из Костаная (5 очков). В возрастной группе до 14 лет отличились Алан Петухов, Каир Беристенов (оба - Актобе) и Степан Луцик (Павлодар) среди юношей, а также Адия Шайкенова (Кокшетау), Айша Турсынова (Уральск) и Милана Бейсимбаева (Костанай) среди девушек. В более младших возрастных группах воспитанники костанайской шахматной школы завоевали восемь призовых мест. Лучшей в группе до 10 лет была Мадина Кадырбаева, вторые места на счету Рамзана Байдаулетова, Ирины Мартыновой (до 12 лет) и Акерке Молдагали (до 10 лет), а третьими призерами стали Амира Ансаган (до 12 лет), Кирилл Каракаш (до 10 лет), Владимир Кузьмич и Адема Дауренбеккызы (до 8 лет).

По словам исполнительного директора Костанайской областной федерации шахмат Павла Русанова, прошедший турнир стал для его победителя Петра Костенко своеобразной разминкой перед участием в самом масштабном шахматном фестивале страны - «Мемориале Владимира Дворковича - Aktobe Open 2022». Еще два участника турнира - костанайцы Иман Набиев и Акерке Молдагали - за несколько туров до его окончания отправились на чемпионат мира по шахматам среди школьников (Fide world school chess championship 2022) в Панаму. Будем следить за их выступлениями.

Костанайское трио на пьедестале почета Мемориала А. Г. Уфимцева (слева направо): Альрами Алдабергенов, Петр Костенко и Нурлан Тилеубай / Фото kazchess.kz

После окончания турнира по классическим шахматам был проведен и блиц-турнир, в котором сильнейшим стал Алан Петухов из Актобе, набравший 8,5 очков. Пол-очка уступил ему мастер ФИДЕ из Костаная Тимур Нуржанов, а третьим стал Чингизхан Саржанов (Костанай) - 7 очков.

Сильнейшей среди женщин в блиц-турнире была Аделя Оспанова из Алматы, а костанайцы Жанали Избасар (до 14 лет) и Кирилл Каракаш (до 10 лет) одержали победы в своих возрастных группах.