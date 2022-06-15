30-летний Дмитрий ГУДИНОВ обвинялся в том, что приходил к жителями многоэтажных домов, представлялся сантехником, брал деньги якобы для замены труб и исчезал. Приговор вынесли сегодня, 15 июня, в суде № 2 Костаная.

В деле 16 эпизодов, один из них Гудинов признал частично, два не признал, вину по 13 эпизодам признал полностью. Материальный ущерб составил почти 300 000 тенге.

Судья приговорила Гудинова по ст. 187 УК РК к 180 часам общественных работ, по ст. 190 - к 4 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим). С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Гудинову назначили 4 года лишения свободы.

- Суд доказал вашу вину даже по тем эпизодам, которые вы не признали, - разъяснила приговор судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - В связи с тем, что вы ранее неоднократно судимы за умышленные преступления, суд назначил вам наказание в колонии максимальной безопасности. Все заявленные потерпевшими иски вы должны погасить.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ