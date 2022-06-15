Нынешняя инфляция – результат недоработки властей? Или если бы не принимаемые правительством меры, то цены выросли бы ещё сильнее?

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К концу года рост инфляции может составить 15%. Сейчас она превышает прошлогодние показатели, заявил глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов. По его словам, цены вырастут на непродовольственные товары, коммунальные и другие услуги. Продукты уже подорожали на 19%, передает Informburo.kz.

В июле президент проведёт расширенное заседание правительства по вопросу социально-экономического развития страны за первое полугодие. А поручал глава государства улучшить благосостояние граждан и сдержать инфляцию. О том, удалось ли министрам выполнить поставленные задачи, в интервью "31 каналу" рассказал финансист Серик Козыбаев.

– Серик, как вы считаете, достаточно ли тех мер по сдерживанию инфляции, которые сейчас принимают Нацбанк и правительство?

– Если смотреть по учебнику "Как справляться с высокой инфляцией", то да, те меры, которые сейчас принимает Нацбанк, правильные.

Достаточно их или нет – вопрос сложный, потому что инфляция носит глобальный характер, она растёт не только в Казахстане. Она растёт глобально во многих странах. Растёт она из-за того, что экономики этих стран и до этого были очень сильно накачаны деньгами, плюс из-за того, что сейчас происходит в Украине, цепочки поставок были всерьёз нарушены, и поэтому на многие товары, в том числе продукты, цены очень сильно поднялись вверх.

И вот с этим внешним фактором Нацбанк справиться не может. Он может только регулировать процессы своими внутренними способами, в частности, повышая базовую ставку.

– От каких показателей зависит благосостояние граждан?

– От политической стабильности, уровня доходов населения, от доступности здравоохранения, образования.

– Политическая модернизация у нас уже идёт. Нужна ли Казахстану экономическая трансформация?

– Мне кажется, что с момента обретения независимости все эти годы наша экономика была не очень эффективна. Проблем было много. И не были предприняты какие-то шаги, чтобы нам перестать зависеть от цен на энергоносители, в частности, на нефть.

Пока цена высокая, у нас в экономике всё хорошо, в бюджет деньги поступают. Но было такое, что цена падала очень сильно – сначала в 2008, а затем в период пандемии она и вовсе опустилась ниже нуля, была в отрицательной зоне, что вызвало панику.

Если представить, что цена на нефть находится на очень низких уровнях длительный период, то нашей экономике будет очень трудно.

У нас практически нет производства, мы очень сильно зависим от цены на нефть.

Мне кажется, основная реформа нужна именно в этом направлении – наладить собственное производство.