Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов 14 июня после заседания правительства, сказал, что «не знает» содержания разговора бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, о встрече которых ранее заявлял сайт экс-президента Казахстана, передает Радио Азаттык.

— Он [Назарбаев] авторитетный политик, известный международному сообществу. У него установлены дружеские отношения с президентом Путиным, почему бы не поддерживать взаимоотношения? — ответил министр.

Он также заявил, что в предупреждении МИД о предстоящем визите «необходимости нет». По его словам, «это напрямую согласовывается с канцелярией первого президента и администрацией президента России».

Тлеуберди посоветовал журналистам обратиться в канцелярию первого президента Назарбаева относительно цели его поездки в Москву.

13 июня на официальном сайте Нурсултана Назарбаева вышел пресс-релиз, в котором говорится, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России (12 июня).

Официальное сообщение о поздравлении Казахстана с Днем России на сайте Акорды не появилось.

Встреча Назарбаева с Путиным состоялась на фоне продолжающегося, по мнению ряда экспертов, ослабления влияния экс-президента Казахстана на управление государством. На прошлой неделе вступившие в силу поправки к Конституции Казахстана убрали из Основного закона все упоминания о первом президенте. Кроме того, спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что с Нурсултаном Назарбаевым руководство страны сейчас «не советуется».