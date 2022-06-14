Заключительный матч июньской серии игр третьего сезона Лиги наций УЕФА национальная сборная Казахстана проводила в Нур-Султане, на поле стадиона «Астана Арена». В рамках группового этапа она принимала сборную Словакии, которая, несмотря на домашнее поражение в первом круге от казахстанской команды, по-прежнему считалась фаворитом группы.

Автор второго гола в ворота сборной Словакии Эльхан Астанов / Фото kff.kz

Четвертая игра за последние десять дней открывала второй круг турнира в 3-й группе лиги «С», которую после первого круга возглавила сборная Казахстана, набравшая в трех предыдущих встречах 7 очков. На одно очко меньше было в активе словацкой команды. А учитывая, что в сентябрьских играх обе сборные способны еще набрать очки, исход второго казахстанско-словацкого противостояния мог существенно обострить борьбу за повышение в классе - выступление в следующем сезоне Лиги наций в группе «В».

Наставник сборной Казахстана, российский специалист Магомед Адиев после матча с белорусской сборной провел незначительные изменения в стартовом составе, вернув игроков «Шахтера» Тимура Досмагамбетова и Михаила Габышева на фланги обороны, в центре которой по-прежнему играли Нуралы Алип («Зенит», Санкт-Петербург, Россия) и защитники «Тобола» Александр Марочкин, для которого матч с командой Беларуси стал вторым в составе национальной сборной страны, и Сергей Малый. Кроме этого, в среднюю линию вышел восстановившийся после травмы капитан костанайского клуба и сборной Асхат Тагыберген, туда также переместился из защиты Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия) и по-прежнему располагались Аслан Дарабаев («Астана») и Эльхан Астанов («Ордабасы»). Место во воротах привычно занял Игорь Шацкий («Шахтер»), а единственным нападающим снова был Абат Аймбетов («Астана»).

Сборная Словакии проводила это матч с новым наставником - после поражения команде Казахстана Самуэль Словак заменил уволенного с поста главного тренера Штефана Тарковича.

Гости очень активно начали встречу в столице Казахстана, чуть ли не в полтора раза больше владея мячом в первые четверть часа игры. На 6-й минуте они заработали первый угловой на правом краю атаки, после розыгрыша которого защитник сборной Словакии Мартин Вальент плечом пытался пробить в ближний угол ворот. А на 16-й минуте состоялся и первый удар в створ ворот, когда один из нападающих гостей Альберт Руснак с линии штрафной площади пробил с разворота в касание по центру низом мимо Марочкина, но Шацкий в падении накрыл мяч.

С мячом Сергей Малый / Фото Фото kff.kz

Через две минуты практически первый выпад казахстанской сборной стал результативным. Малый со своей половины поля отправил мяч вперед Габышеву, тот от правой боковой линии сделал по высокой дуге навесную подачу в центр штрафной площади, а Вороговский оттуда ударом с лету пробил в левый от голкипера сборной Словакии Марека Родака угол ворот. Команда Казахстана открыла счет в четвертом матче подряд, что стало своеобразным рекордом для национальной сборной в рамках турниров под эгидой УЕФА.

После середины тайма атака гостей по левому флангу завершилась ударом по воротам со средней дистанции Патрика Грошовски, но казахстанский голкипер правильно выбрал позицию и поймал мяч.

На исходе получаса игры хозяева разыграли красивую комбинацию на левом краю атаки. Астанов, подыграв себе головой, сместился к боковой линии, откуда сделал передачу между двумя игроками соперника в штрафную площадь на Вороговского. Автор гола прошел с мячом до лицевой линии, обыграл там Норберта Дьембера, затем во вратарской площадке прошел Вальента и в падении с разворота пробил в ближний нижний угол ворот, но Родак ногами отбил мяч.

За пять минут до перерыва контратака казахстанской сборной продолжилась игрой в «треугольник» на правом краю в исполнении Дарабаева, Габышева и Тагыбергена. Прследний выполнил навесную подачу в центр штрафной площади, откуда Астанов головой пробил мимо голкипера в правый от него угол ворот - 2:0.

Второй там уже активнее начали хозяева поля. В первые минуты после возобновления игры дальними ударами по воротам отметились Тагыберген и Дарабаев, но оба раза мяч пролетел мимо цели. А вот гости на 51-й минуте забили ответный гол усилиями Матуша Беро, пробившего с дуги штрафной площади в левый нижний от Шацкого угол ворот, после чего мяч от стойки влетел в сетку ворот сборной Казахстана. Не помог в этом моменте и прыжок голкипера, на которого во втором тайме свалилась большая нагрузка.

На 66-й минуте Шацкий в отчаянном прыжке выбил мяч из левого верхнего от себя угла ворот после удара со средней дистанции подключившегося к розыгрышу углового Петера Пекарика. А через три минуты капитан гостей Юрай Куцка после поперечной передачи с правого края пробил с лета из пределов штрафной площади в ближний нижний угол ворот, после которого сборную Казахстана вновь спас бросок голкипера.

На 73-й минуте наставник сборной Казахстана провел первые замены, выпустив на поле защитника «Тобола» Багдата Каирова вместо Габышева и Рамазана Оразова («Актобе») вместо Вороговского. Кстати, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил на постоянной основе правило, разрешающее командам использовать пять замен в течение матча. Но для проведения всех замен можно будет использовать только три слота - чтобы по ходу встречи выпустить на поле пятерых футболистов, командам придется проводить, как минимум, двойные замены.

Через десять минут состоялась еще одна замена в составе сборной Казахстана - вместо Астанова на поле появился игрок «Актобе» Юрий Логвиненко, а на 88-й минуте его два одноклубника Темирлан Ерланов и Максим Самородов сменили соответственно Дарабаева и Аймбетова.

Сборная Казахстана - сенсационный лидер 3-й группы лиги "С" / Фото kff.kz

К этому моменту мяч побывал в сетке ворот хозяев поля, а гости остались в меньшинстве. Правда, взятие ворот, состоявшееся при розыгрыше углового после удара головой Куцки, к недовольству игроков словацкой сборной арбитр встречи из Бельгии Брам ван Дриске отменил после видеопросмотра, так как капитан гостей перед этим грубо сыграл против Тагыбергена. А грубая игра Ондрея Дуды против Серей Малого на 87-й минуте привела его ко второй «желтой карточке».

В итоге сборная Казахстана удержала такую нужную победу и, набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу в своей группе.