В Казахстане приступили к разработке проекта национального стандарта по эксплуатации электрических самокатов. Как пояснили разработчики, согласно одному из требований максимальная скорость движения устройств не должна будет превышать 25 километров в час, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как пояснил председатель технического комитета № 87 по стандартизации колесных и сельскохозяйственных машин Ербол Сейпилов, разработка данного стандарта была инициирована Министерством внутренних дел (МВД) по поручению правительства.

"В целом была очень большая дискуссия между людьми, которые считали, что это велосипед, и теми, кто считал, что это мопед или мотоцикл. Основная причина разработки данных стандартов - это классификация. В рамках данного стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 километров в час, а также возможность пешеходного режима. Сам производитель самоката должен предусмотреть инструкции по росту, по весу, по возрасту того, кто будет непосредственно использовать самокат. Ну и требование по технической части: это обязательно должна быть светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката", - рассказал Сейпилов в кулуарах технического обсуждения проекта национального стандарта "Самокаты электрические. Технические требования".

Так, как уточнил эксперт, все электрические самокаты необходимо будет укомплектовывать светоотражателями и маркировать. Также обязательными к установке являются световые приборы.

В случае успешного внедрения все ввозимые в Казахстан девайсы должны будут соответствовать техническим требованиям безопасности.

"По классификации электросамокаты - до 25 километров в час, которые не относятся к колесным транспортным средствам, то есть это не автомобили, он больше относится к велосипедам. Он может использоваться на дорогах общего пользования, но при этом должны соблюдаться элементарные правила дорожного движения в целях недопущения ДТП. Ну и, конечно же, он может ездить по тротуарам, при этом должен ограничивать скорость движения либо останавливаться перед людьми, чтобы не было никакой опасности", - добавил Ербол Сейпилов.

В свою очередь заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев сообщил, что в текущем году в Казахстане имело место 41 дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатов. В 2021 году был зафиксирован летальный случай.

"В 2021 году произошло 68 ДТП с участием самокатов, один человек погиб, 71 пострадал. Если мы действительно внесем данные самокаты как транспортное средство, мы сможем вносить изменения в закон "О дорожном движении", в правила дорожного движения и предусмотреть ответственность в КоАП. Пока люди на самокатах передвигаются на общих основаниях, как иные участники дорожного движения. В этом году произошло 41 ДТП с участием самокатов. Количество самокатов растет, соответственно растет и количество ДТП с их участием. Больше всего ДТП с участием самокатов приходится на Алматы. В данный момент мы разрешаем электросамокатам двигаться по велосипедным дорожкам, по полосе общественного транспорта. Так как на данный момент мы не можем полностью им запретить ездить по нашим дорогам, как и велосипедистам, управление самокатом допускается по правому краю проезжей части. Мы категорически против того, чтобы самокаты передвигались по тротуару", - добавил Мураталиев.

Как пояснили разработчики, предлагаемые стандарты разрабатываются с учетом дальнейшего урегулирования в нормативных документах и в законодательстве.

"Полную картину мы увидим после того, как разработаем сам стандарт и будут вноситься соответствующие изменения в законодательство. Сроки – примерно сентябрь (текущего года)", - добавил Ербол Сейпилов.

Несколько пунктов из предлагаемых технических требований:

Максимальная скорость электрических самокатов должна быть не более 25 километров в час.

Электрические самокаты не должны быть предназначены для перевозки дополнительных пассажиров, буксировки других транспортных средств (в том числе электрических самокатов, прицепов, полуприцепов) и грузов.

При весовой нагрузке в 90 килограммов размеры шин на электрическом самокате должны составлять:

а) для электрических самокатов с одиночными колесами по передним и задним осям:

диаметр передней шины - не менее 125 миллиметров;

ширина передней шины - не менее 25 миллиметров;

ширина задней шины - не менее 25 миллиметров.

в) для прочих электрических самокатов:

диаметр шин - не менее 125 миллиметров или ширина шин - не менее 25 миллиметров.

Электрические самокаты должны иметь пешеходный режим с ограничением скорости до значения не более 6 километров в час. Должен быть предусмотрен отличительный и видимый предупреждающий световой сигнал, указывающий водителю и другим лицам, находящимся поблизости от электрического самоката, о том, что электрический самокат находится в пешеходном режиме.

Электрические самокаты, имеющие возможность движения задним ходом, должны быть оборудованы устройством, ограничивающим скорость до 6 километров в час при движении задним ходом. При движении задним ходом должен включаться слышимый звуковой сигнал.

Напомним, летом 2021 года в МВД заявили, что электросамокатам нельзя ездить по дорогам. "Это будет пресекаться, так как они не являются участниками дорожного движения", - уточнили в ведомстве.