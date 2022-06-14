37-летний житель Костанайской области на одном из сайтов встретил всплывающую рекламу, которая предлагала заработать на бирже. Он оставил заявку, после чего с ним связался представитель компании и стал проводить инструктаж. В ходе разговора выяснилось, что деятельность заключается в торговле на криптовалютной бирже. Общался мужчина с представителем только в Skype и WhatsApp.

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- Для работы ему необходимо было приобрести валюту и произвести перечисление денежных средств на сайт в размере более 70 тысяч тенге. Так как все дальнейшие переводы отображались на платформе сайта, он не заподозрил, что это мошенники, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Для снятия заработанных в результате торговли 15 тыс долларов США рудничанину нужно было оплатить страхование счета на сумму 1 млн 700 тыс. тенге. Однако, страхование не прошло. И он снова осуществил перевод денег, причем дважды. Но деньги на свой счет так и не получил.

Со слов пострадавшего, когда он понял, что его обманули, стал искать способы возврата денежных средств, опять же в интернете. Он нашел юридическую компанию, которая, согласно описанию сайта, занимается возвратом денег от брокерских мошенников, и обратился к ним за помощью. С ним по WhatsApp связался мужчина, который представился Эльджаном. Он сказал, что, якобы, провел расследование и вышел на компанию, где находились деньги.

- Для вывода денежных средств пострадавшему предложили внести 10% от суммы накопленной при торговле на бирже. После ему сообщили, что необходимо произвести конвертацию криптовалюты на доллары. Для этого он оплатил свыше 1 млн тенге. Рудничанин снова не смог вернуть свои деньги и обратился в полицию, - рассказала оперуполномоченный ДП Нина АХМАДЕЕВА.

Как сообщили в полиции, дело зарегистрировано, ведется расследование.