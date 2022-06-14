Новый министр привел в пример Халка и Железного человека, говоря о популяризации науки
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что планирует популяризировать науку в Казахстане. Говоря об этом направлении, глава нового ведомства привел в пример персонажей Marvel, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Он напомнил, что большие задачи для нового министерства были озвучены Президентом во время поездки в Алматы. Сейчас ведомство работает над четырьмя направлениями.
"Первое - возвращение статуса и укрепление Национальной академии наук. Этим мы сейчас вплотную занимаемся. Соответствующий законопроект сейчас уже разрабатывается. Я буквального со вчерашнего дня с первого дня вплотную этим вопросом занимаюсь.
Второе - университетская, вузовская наука. На сегодняшний день, к сожалению, вузовская наука не стала основной, не стала той платформой, которая должна питать фундаментальную, прикладную науку. Здесь мы сконцентрируем очень большие усилия", - отметил Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Третье направление развития касается поддержки и финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, то есть прикладных исследований.
Здесь, по словам министра, есть несколько системных мер, которые прорабатываются. В ближайшее время они будут обсуждаться. "Мы будем получать базовое техзадание от нашей научной общественности, от профессорско-преподавательского состава наших ключевых вузов", - добавил Саясат Нурбек.
Четвертое направление - популяризация науки.
"Это я для себя такую задачу ставлю. Очень важно сейчас нам сделать науку вновь популярной, интересной, сделать научную карьеру неким большим карьерным трамплином.
Посмотрите на все фильмы Marvel. Брюс Бэннер - Халк - ученый, Тони Старк - ученый, все герои - ученые. Мы должны вернуть статус ученого как инноватора, как человека, который двигает и улучшает мир, и нашу страну", - заключил глава нового министерства.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.