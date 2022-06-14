Министерство юстиции Казахстана предлагает сократить срок ожидания регистрации брака в Казахстане с одного месяца до 15 дней, передает Informburo.kz.

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"Многие пары при обращении в регистрирующие органы (РАГС) уже заблаговременно назначают даты, бронируют рестораны и от пар требуется лишь подать заявление. Для многих пар месячный срок является долгим и необходимо прилагать дополнительные документы для сокращения этого срока. В этой связи рассматривается вопрос о сокращении месячного срока для регистрации брака до 15 календарных дней, при этом сохранив возможность сокращения срока с учётом различных жизненных обстоятельства", – сообщили в Минюсте.

Сейчас заявление о вступлении в брак подается за месяц до государственной регистрации брака. Есть возможность сокращения срока регистрации брака вплоть до одного дня. Брак можно зарегистрировать за один день при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребёнка, непосредственная угроза жизни одной из сторон), подтверждённых соответствующими документами, справками с медицинских учреждений.

Для молодых людей, которые вступают в брак впервые и не имеют детей, из документов необходимо только удостоверение. Также нужно оплатить государственную пошлину.

Подать заявление на регистрацию брака можно как через портал электронного правительства, так и через отделы РАГС.