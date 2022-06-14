Встреча главы региона Архимеда Мухамбетова с жителями областного центра пройдет 17 июня в 16.00 в здании средней школы №27 в микрорайоне «Юбилейный». Об этом сообщила пресс-служба акима.

Фото из архива "НГ"

- В рамках подготовки к предстоящей встречи с населением осуществляется прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), а также на аккаунт страницы акима области в Instagram @arkhimed_mukhambetov с хештегом #вопросы_на_встречу_акима, - сообщили в пресс-службе.