С населением Костаная встретится аким области. Как задать ему вопрос?
14 июня 2022, 09:09 | Государство
Встреча главы региона Архимеда Мухамбетова с жителями областного центра пройдет 17 июня в 16.00 в здании средней школы №27 в микрорайоне «Юбилейный». Об этом сообщила пресс-служба акима.
Фото из архива "НГ"
- В рамках подготовки к предстоящей встречи с населением осуществляется прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), а также на аккаунт страницы акима области в Instagram @arkhimed_mukhambetov с хештегом #вопросы_на_встречу_акима, - сообщили в пресс-службе.
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