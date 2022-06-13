Участок улицы Рабочей перекроют на два дня в Костанае
13 июня 2022, 21:17 | ЖКХ
14 и 15 июня на участке улицы Рабочей от ул. Бородина до ул. Фабричной сможет проехать только спецтранспорт (скорая, пожарная, машины полиции), а также автобусы маршрута № 21. Для всех остальных проезжая часть будет закрыта.
В пресс-службе акима Костаная сообщили, что это необходимо в связи с проведением среднего ремонта.
- Перекрытие будет всего на два дня. Сегодня, 13 июня, начали ремонт, частично перекрыв дорогу. Но на качество работ влияет трафик, поэтому завтра перекроют полностью, - отметили в пресс-службе.
Автовладельцам советуют заранее планировать свой маршрут.
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