Полиция уже установила его личность, привлекла к административной ответственности и отправила домой.

Видео обнаженного мужчины, разгуливающего ранним утром посреди проезжей части ул. Чкалова, присылают в редакцию "НГ" читатели. Мужчина ходил по двойной сплошной и бросался к проезжающим машинам.

Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции, звонок от очевидцев на пульт "102" поступил 13 июня в 04.32.

- На место проишествия был направлен автопатруль, который задержал жителя города Костаная 1998 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе. - Сотрудниками полиции мужчина привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство). После оформления протокола он доставлен домой.

В полиции отметили, что по факту нанесения обнаженному мужчине телесных повреждений проводится проверка.