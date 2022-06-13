Встреча дачников, чьи участки расположены в новом микрорайоне Юбилейный, с представителями акимата Костаная и застройщиков прошла в субботу, 11 июня, в актовом зале школы № 27. Всего собралось около сотни человек.

Главный вопрос - что делать с генпланом, согласно которому территория потребительского кооператива обозначена в документах как жилой массив.

- Мы уже не первый раз собираемся по вопросу разработки плана детальной планировки (ПДП) второй очереди микрорайона Юбилейный, - выступила первой руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КАСЫБАЕВА. - Согласно генплану, который утвержден в декабре 2020 года, ваша территория определяется по территориальному зонированию как многоэтажная жилая застройка. На 26 мая ПДП на микрорайон Юбилейный был утвержден постановлением акимата Костаная. Первая очередь разрабатывалась с той перспективой, что вторая очередь тоже пойдет под многоэтажную застройку. Это все было разъяснено. Генплан состоит из 14 пояснительных записок и 24 схем, где четко обозначено, что перспектива развития города - это вторая очередь микрорайона Юбилейный.

Председатель ПК «Юбилейный» Наталья ПИДРОНОВА долго пыталась добиться от руководителя отдела архитектуры ответа на вопрос:

- На какой странице генплана Костаная написано, что дачи в Юбилейном идут под снос? Тем более, там указано, что строительство и расширение города будет производиться за счет пустующих территорий.

- Там не прописано, что дачи в Юбилейном идут под снос. Там написано, что данная территория обозначена, как многоэтажная жилая застройка, - отвечала Касыбаева.

- Все упирается генплан, ведь в нем нас нет, - объяснила «НГ» смысл своего вопроса Пидронова. - Там только на 13-й странице идут под снос дачи «Текстильщик-2», «Строитель» и «Геолог». То есть, о дачах в Юбилейном нет ни слова. Что такое пояснительная записка, которую нам на каждом совещании показывает отдел архитектуры? Это расшифровка генплана. Если нас нет в генплане, нас априори не должно быть ни в бумагах на снос, ни в постановлении, которое подписал аким Ахметов, чтобы ТОО «БК-Строй» разрабатывали ПДП. Каждый раз я прихожу на совещания, прошу показать мне, на какой странице мы прописаны. Нам показывают в лучшем случае пояснительную записку, которую ранее называли секретной. По моему мнению, все эти действия по разработке ПДП незаконны. Тем более, что «БК-Строй» в 2019 году выкупил 13 участков, а генплан утверждается в 2020 году. То есть, они могли заранее знать о том, что будет в этом генплане. Тем самым ТОО подламывает наше общество.

По словам Пидроновой, ТОО «БК-Строй» уже выкупило около 38 участков, но не предоставляет кооперативу их список, чтобы эти дома можно было отключить от электроэнергии.

Претензии дачников связаны также с экологическими проблемами и конфликтами с сотрудниками ТОО «БК-Строй», которые, по их словам, давят на владельцев участков.

- Наши дачи обогащают кислородом ваши многоэтажки, - высказалась дачница Ирина СТЕПАНОВА. - Потому что у нас на каждом участке есть деревья. Вы сейчас наши дачи сносите, а химсклад оставляете. Вы генплан нарисовали, но никто из вас к нам на место не приехал. Свалка у нас есть, которая 48 лет здесь. Я посмотрела законы Казахстана. От химсклада должна быть километровая защитная зона, а вы хотите сносить дачи и строить здесь жилые дома.

- Вот здесь стоит ласковый, красивый директор «БК-Строй», слов нет, - заметил дачник Алексей ПИДРОНОВ. - Выходим на улицу, смотрим - парень фотографирует. Ходит по грядкам, копается в сарайчике. Фотографируем, вызываем председателя. А парень в ответ: «Это мы, «БК-Строй», идите...». Председателя вызываем, звоним хозяину участка, а он не знает, кто ходит по его участку. На "гелентвагенах" разъезжают по три человека, выходят и говорят людям: «Чё, будете продавать или нет? Все равно вас снесут через два месяца по нужде города!». Было такое?

На претензии отвечал директор ТОО «БК-Строй» Валерий ПОЛЕШКО. Он сообщил, что ПДП разработала его фирма, причем на момент согласования нарушений не было.

- Что касается сотрудников ТОО, которые проводили опрос дачников, вопрос только один - есть ли основания не находиться им на территории общества? - сказал Полешко. - Мы ходили только к собственникам дач. Никаких угроз и слов о том, что «если вы с нами не договоритесь, то акимат вас за копейки выкупит» - этого не было. Если это не так, дайте мне запись разговора, я этого человека всенародно накажу. Мы обошли порядка 30% дачного общества. У нас есть срез пожеланий дачников. Кто захочет с нами пообщаться, мы на 25 июня намечаем встречу, где готовы озвучить наше предложение (по выкупу участков - «НГ»). Но только на добровольной основе.

Дачники еще долго спорили с Полешко, при этом оппоненты обвиняли друг друга во лжи. В конце концов в переговоры вмешался заместитель прокурора Костаная Аслан СЫЗДЫКОВ.

- Если вам принадлежит участок, никто не может у вас его просто забрать, запомнили? - сказал он. - Хотите - продаете дачи, не хотите - не продаете. У нас в прокуратуре есть заявление госпажи Пидроновой, где поставлен ряд вопросов. В их числе скотомогильник, проблемы с экологией. Проводится проверка, запрос ушёл в профильные ведомства. Как только поступит ответ, расскажем о результатах проверки. Если вам угрожают, что принудительно снесут, обращайтесь в полицию. Если вы с их действиями будете не согласны, тогда в прокуратуру. Нам пока жалоб не было.

На этом встречу завершили. Одни дачники ушли, другие продолжили переговоры с Полешко.

- У нас теперь есть документ, что для госнужд изымать земли не будут, - резюмирует Пидронова. - Вы же понимаете политику - что нам давят на нервы? Когда приходят к бабушке и капают на нервы, что завтра рядом с ее участком построят многоэтажку и будут мусором закидывать участок... Это же психология человеческая. Люди боятся. Они тихой сапой делают свои дела. У нас 380 участков в обществе, из них 91 семья живет круглогодично. Мы же не нарушили ничего! В 2011 году вышел закон, что можно прописываться на дачах. Все эти дома ввели в эксплуатацию. Мы же закон не нарушили, а нас давят! И никто не слышит нас.

Фото Георгия ГОВОРОВА