Назарбаев встретился с Путиным в Москве
13 июня 2022, 13:28 | Государство
Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днём России, сообщается на сайте Елбасы. Они отметили, что сотрудничество Казахстана и РФ развивается на основе равноправного диалога, передает Informburo.kz.
"Во время дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога", – говорится в сообщении.
Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.
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