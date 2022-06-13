Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днём России, сообщается на сайте Елбасы. Они отметили, что сотрудничество Казахстана и РФ развивается на основе равноправного диалога, передает Informburo.kz.

"Во время дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога", – говорится в сообщении.

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.