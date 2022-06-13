Эксклюзивный партнер Prosports.kz в Казахстане авторитетный портал Transfermarkt.ru обновил данные по футболистам, выступающим в КПЛ.

Проанализировав казахстанский футбольный сезон, эксперты из Transfermarkt сделали вывод, что самыми стремительно прогрессирующими игроками КПЛ стали полузащитники Макс Эбонг («Астана»), Максим Самородов («Актобе») и Виктор Брага («Ордабасы»). Все эти футболисты прибавили в стоимости по 200 тысяч евро и более, сейчас их ценники равны к €1,2, €0,5 и €0,2 миллионам соответственно. Примечательно, что у бразильца Браги до обновления вообще не было указано рыночной стоимости.

Больше всех упал в цене арендованный у турецкого «Хатайаспора» представитель «Астаны» - либерийский полузащитник Мохаммед Камара, подешевевший сразу на 1 млн евро – с €2,4 млн до €1,4 млн. А стоимость некогда самого дорогого казахстанского футболиста, выступающего в КПЛ, Абзала Бейсебекова, упала наполовину – с €1,4 млн до 700 тысяч.





Самым же дорогим футболистом казахстанской Премьер-лиги, по версии авторитетного портала Transfermarkt, стал форвард «Тобола» и сборной Узбекистана Игорь Сергеев. Его рыночная стоимость равна 1,7 млн евро.

Второе место в этом списке занимает польский полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральский (€1,6 млн), третью строчку делят гвинейский нападающий «Кайрата» Хосе Канте и вингер «Астаны» Мохаммед Камара – по €1,4 млн.