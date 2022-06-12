Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
12 июня 2022, 10:07 | Общество
В этом году на июль приходится 20 рабочих дней и 11 выходных для казахстанцев, работающих пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и шесть выходных, сообщает Tengrinews.kz.
Фото Алихана Сариева
В июле казахстанцы отмечают два праздника - День столицы и Курбан-айт. В этом году День столицы - 6 июля - приходится на среду, при этом никаких переносов выходных дней не предусмотрено. Таким образом, казахстанцы как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе будут праздновать один день - 6 июля.
Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот день является выходным и выпадает на субботу, то никаких переносов не предусмотрено.
Последние новости
11.06.22 13:41 Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
11.06.22 12:27 Сборная Казахстана потеряла первые очки в Лиге наций УЕФА, но сохранила лидерство в своей группе
11.06.22 10:02 Почему дорожает молочная продукция в Казахстане
11.06.22 08:42 Николай ВОРОНИН: Не страна, а ярмарка
10.06.22 21:55 Про ремонт дорог, строительство школы с госязыком и качество воды - Архимед Мухамбетов отчитался перед населением Костанайского района
10.06.22 20:06 Пожилую женщину уже месяц разыскивают в Костанайской области
10.06.22 19:30 "Санкция статьи - безальтернативная" - Прокурор попросила лишить свободы экс-водителя акимата Костаная
10.06.22 15:46 Семь ударов ножом в драке не убедили суд в том, что подозреваемого следует взять под стражу
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.