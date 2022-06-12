В том случае, если погода позволит Казахстану получить средний урожай пшеницы (это 14-15 млн тонн), стоимость зерна снизится с нынешних 170 тыс. тенге/тонна до 125-130 тыс. Таким прогнозом с порталом ElDala.kz поделился Евгений Карабанов, официальный представитель-эксперт Зернового союза Казахстана.

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- Цена в 125-130 тыс. тенге устроит всех участников рынка, - отметил Евгений Карабанов. – И мукомолов, и птицеводов, и наши госорганы, которые смогут контролировать уровень инфляции. Конечно, возможно наши фермеры будут не очень довольны, и это понятно – когда ты видишь цену в 170 тыс. тенге, потом видеть 130 тыс. уже не очень интересно – чисто психологически. Тем не менее, при этом уровне цен рентабельность зернового производства в Казахстане составит 16% против 13% в России.

Устроит эта цена и зарубежных партнеров - цены на пшеницу для Средней Азии будут $350 (DAP Сарыагаш) против нынешних $440.

Однако, Евгений Карабанов отметил, что это окончательно цены сформируются под влиянием целого ряда как внешних, так и внутренних факторов – от геополитики до погодных условий.

Отдельно эксперт подчеркнул, что существенное влияние на рынок окажет то, введет ли правительство РК экспортные пошлины на пшеницу или нет. На этом шаге настаивает Россия, однако, Казахстану это невыгодно. Ведь в этом случае экспортные цены на казахстанское зерно резко вырастут, и российское зерно начнет выигрывать у него конкуренцию по цене на внешнем рынке.

- Если мы поставим такие же экспортные пошлины, как в России, тогда российское зерно потечет полноводной рекой на наши традиционные рынки сбыта. То есть, мы своими руками убьем свои рынки, своих фермеров, - отметил эксперт. Нам на этот шаг нельзя идти ни в коем случае.