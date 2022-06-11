Новый поезд Тальго будет ходить из Нур-Султана в Костанай
Из столицы он начнёт курсировать 2 июля, передает Informburo.kz.
Новый поезд Тальго начнёт курсировать из Нур-Султана в Костанай со 2 июля, сообщает пресс-служба КТЖ.
В АО "Пассажирские перевозки" уточнили, что поезда №81/82 сообщением Нур-Султан Нурлы жол – Костанай с вагонами Тальго будут курсировать через день.
"Со станции Нур-Султан Нурлы жол первый поезд отправляется 2 июля и далее по чётным числам, из Костаная состав начнет курсировать 3 июля и далее по нечётным числам", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 июля нумерация поезда №603/604 "Нур-Султан НЖ – Аркалык" изменится на №79/80. Периодичность его курсирования – через день.
Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять билеты онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или мобильное приложение "Билеты КТЖ". При необходимости рекомендуют использовать для приобретения проездных документов функционал "Лист ожидания".
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